‘Bob Marley: One Love’ lidera a bilheteria nos EUA

Filme biográfico 'Bob Marley: One Love' Imagem divulgada pela Paramount Pictures, Kingsley Ben-Adir em 'Bob Marley: One Love'. (Chiabella James/Paramount Pictures via AP) (Chiabella James/AP)

O filme biográfico ‘Bob Marley: One Love’ dominou a bilheteria dos Estados Unidos ao estrear neste fim de semana, arrecadando 27,7 milhões de dólares.

No entanto, ‘Madame Web’ teve uma estreia ruim, em um dos piores lançamentos de um filme baseado em um personagem da Marvel.

Ambos filmes foram lançados na última terça-feira, numa tentativa de atrair casais no Dia dos Namorados. Mas apesar das expectativas estarem a favor de ‘Madame Web’ (Sony), o preferido foi ‘One Love’ (Paramount).

‘One Love’ na verdade teve um desempenho semelhante a outros filmes recentes sobre roqueiros, como ‘Rocketman’ e ‘Elvis’.

A Paramount prevê que ‘One Love’ arrecadará 51 milhões de dólares em seus primeiros seis dias, incluindo o Dia dos Presidentes, um feriado americano que é nesta segunda-feira. Além disso, acrescentou mais 29 milhões com base em 47 territórios internacionais.

Produzido por cerca de 70 milhões de dólares, ‘One Love’, dirigido por Reinaldo Marcus Green e estrelado por Kingsley Ben-Adir, oferece um vislumbre de Marley durante a gravação de seu álbum ‘Exodus’ (1977) e antes de um concerto histórico em sua Jamaica natal.

Entre os produtores do filme estão os filhos de Marley, Ziggy e Cedella, e sua esposa, Rita.

Ziggy Marley, em um comunicado no domingo, disse: "Agradecemos a todos por receberem este filme e assim ajudar a transmitir a mensagem de um único amor".

Embora o filme tenha recebido críticas ruins com 43% no Rotten Tomatoes, o público o acolheu, dando-lhe um "A" no CinemaScore.

‘Madame Web’, no entanto, não teve sucesso. A Sony estima que irá arrecadar 15,2 milhões de dólares no fim de semana e 25,8 milhões em seis dias. Neste caso, o público, que deu um ‘C+’ no CinemaScore, coincidiu com a crítica, que lhe deu 13% no Rotten Tomatoes.

Numa época, um fracasso assim era impensável para filmes de super-heróis. Mas o filme, feito com 80 milhões de dólares e parte da série do Homem-Aranha da Sony, não conseguiu escapar das críticas negativas. No filme, Dakota Johnson interpreta uma paramédica em Nova York que possui poderes clarividentes.

Os filmes da Sony relacionados com ‘Homem-Aranha’ tiveram resultados variados. No total, os dois ‘Venom’ ultrapassaram os 1,300 milhões de dólares a nível mundial. No entanto, ‘Morbius’ (2022) recebeu críticas negativas e arrecadou apenas 167.4 a nível global. ‘Madame Web’ nem sequer chega perto dos 39 milhões arrecadados por ‘Morbius’ na sua estreia. Em 61 mercados internacionais, ‘Madame Web’ adicionou 25.7 milhões.

Mas o ‘Spider-verse’ da Sony teve boas notícias no sábado à noite, já que ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ ganhou sete dos Prêmios Annie. ‘Across the Spider-Verse’ está indicado como melhor filme de animação no Oscar, e os Prêmios Annie podem ser um bom presságio.

Os dez filmes mais lucrativos de sexta a domingo nos Estados Unidos e Canadá, de acordo com a Comscore. Os números finais são divulgados na segunda-feira.

1. Bob Marley: One Love - US$ 27,7 milhões.

2. Madame Web - US$ 15,2 milhões.

3. Argylle - US$ 4,7 milhões.

4. Migração - US$ 3,8 milhões.

5. O Escolhido - US$ 3,4 milhões.

6. Wonka - US$ 3,4 milhões.

7. O Apicultor - US$ 3,3 milhões.

8. Qualquer um Menos Você - US$ 2,4 milhões.

9. Lisa Frankenstein - US$ 2 milhões.

10. Land of Bad - US$ 1,8 milhões