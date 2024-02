BBB 24: Sumiço de ovos causa revolta e sister se oferece para ajudar Davi

As confusões causadas por comida voltaram a acontecer na casa do Big Brother Brasil. Na noite do último domingo, dia 18 de fevereiro, uma breve discussão começou depois que Davi notou que dois de seus ovos, deixados na geladeira, tinham desaparecido.

Conforme publicado pelo Gshow, após perceber o desaparecimento dos ovos o motorista vai até o Quarto Fada e questiona os participantes sobre o ocorrido. Depois, ele segue até o Quarto Magia onde questiona Yasmin sobre o desaparecimento dos ovos. Todos negaram qualquer envolvimento no sumiço.

Sem sucesso na sua busca, Davi desabafa com Leidy Elin, que se revolta com a situação. “Vai aparecer, não tem nenhuma criança aqui. Que loucura, gente”.

“Quando eu vim aqui, a porta estava puxada para o lado de fora. Já estava sem o ovo”, conta Davi, que logo após mostrar onde estavam os ovos afirma que não vai seguir se incomodando com essa situação.

Enquanto Leidy tenta entender o que aconteceu, Davi a interrompe e pede novamente para deixar a situação de lado, pois ele já questionou os demais participantes. No entanto, a sister não se contenta e revela que vai continuar incomodada com a situação: “Esquento sim, Davi, são três ovos”.

A revolta continuou

Tempos depois, o tema do desaparecimento dos ovos voltou a causar revolta na casa. No Quarto Fada, Leidy Elin, Alane e Lucas Henrique conversam sobre o ocorrido e Leidy reforça seus sentimentos em relação a situação.

“Estou p* como se o ovo fosse meu e não é nem meu”, declara a sister. Em seguida, Alane revela como a alimentação é importante na casa por diversos motivos: “É porque é a única coisa material e nossa que a gente tem aqui. Aqui dentro não é um ovo, é um almoço basicamente”, declara.

Leia também: Descubra qual sister definiu Wanessa Camargo como ‘bem planta’ no BBB 24

Enquanto isso, Matteus revela que alguém já poderia até mesmo ter utilizado os ovos em questão. Por sua vez, Beatriz decide intervir e vai até a cozinha para oferecer seus ovos para Davi. “Você está comendo puro? Pega o meu!”.

O brother se recusa e afirma que não quer se estressar por causa de comida.