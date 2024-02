A Rainha do Pop cai! Madonna sofre outro acidente no palco

Madonna sofre queda no palco (Foto: Getty Images / TikTok.)

A Rainha do Pop está atualmente em sua Celebration Tour pelos Estados Unidos.

A popular cantora, de 65 anos, está percorrendo o mundo em uma turnê intensa que teve seus altos e baixos, e um deles ocorreu neste domingo à noite na Arena de Seattle: Madonna sofreu um contratempo no palco que a fez cair para trás no meio do show.

A cantora estava em plena apresentação no Climate Pledge Arena em Seattle, e enquanto cantava ‘Open Your Heart’, ela e um de seus dançarinos que a puxava em uma cadeira, tiveram um pequeno escorregão e ambos acabaram no chão.

Em vídeos que circulam pela internet, é possível ver a artista sentada na cadeira, enquanto seu dançarino a inclinava para trás, mas perdeu o controle e a fez cair diretamente no chão, algo que surpreendeu e preocupou a multidão.

Madonna ficou deitada por alguns segundos, mas o show continuou, e a própria Madonna finalmente se levantou e continuou como se nada tivesse acontecido.

É importante lembrar que em 2015, a cantora americana foi a protagonista do incidente da noite na cerimônia de entrega dos prêmios Brit Awards ao cair de costas durante sua apresentação. Madonna estava vestindo um longo manto puxado por dançarinos, mas a peça não se soltou como previsto, fazendo com que a artista fosse arrastada.