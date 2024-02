‘San Jhonny Rivera’: famoso cantor colombiano anunciou um presente milionário para um de seus fãs

Jhonny Rivera é um dos cantores de música popular mais reconhecidos da Colômbia por suas músicas e interpretações, mas além de seu trabalho musical, ele conquistou o coração de seus seguidores com ações que demonstram sua humildade. E desta vez não foi exceção, Jhonny Rivera vai surpreender seus fãs com um presente, este anúncio trouxe muitos elogios ao cantor colombiano.

Jhonny Rivera em várias ocasiões fez gestos por seus fãs para estender sua música a todos os cantos do país e desde o início de sua carreira, deixou claro que se importa muito com a conexão que pode construir. O cantor colombiano compartilhou, por meio de suas redes sociais, que para o concerto que será realizado no Movistar Arena de Bogotá, que reunirá muitos cantores de música popular, ele quer levar uma família camponesa que não tenha tido a oportunidade de vivenciar um concerto desse tipo: “Eu quero levar uma família camponesa para viver essa experiência com tudo pago, hotel, avião e tudo, mesmo que seja na aldeia mais distante. O que eles têm que fazer é um vídeo, mostrando sua casa, a aldeia, sua família e enviá-lo para este e-mail e nós escolheremos a família que mais nos chamar a atenção”.

Muitos dos seguidores do cantor elogiaram suas ações e, novamente, enfatizaram que a personalidade de Jhonny é uma das coisas que mais apreciam no cantor. Muitos de seus seguidores comentaram que alguns já fizeram o trabalho de enviar o vídeo e esperam poder ganhar para compartilhar essa experiência com os cantores.