“O fim está mais próximo”: Checo Pérez esclarece seu futuro na Fórmula 1

Sergio ‘Checo’ Pérez continua a atrair atenção rumo ao início desta temporada, já que seu contrato com a Red Bull está em jogo, e ele falou sobre seu futuro na Fórmula 1.

Em entrevista à Claro Sports, o piloto da Red Bull afirmou que ainda tem energia para dirigir, seja com a equipe austríaca ou com outra equipe.

"(A aposentadoria) Eu ainda não a vejo tão distante, tenho muita energia, muita vontade, sem dúvida o final está mais próximo do que o começo, mas eu sei que este não será meu último contrato na F1", disse.

Por outro lado, após o vice-campeonato na Fórmula 1, Checo Pérez deixou claro que agora só tem um objetivo em mente.

“Sem dúvida, o título, esse é o objetivo principal e para isso devemos ter uma evolução no ano e tenho certeza de que vamos começar com tudo este ano.”

Sobre as novas modificações no novo RB20, ele afirmou que vai tentar entender a evolução do carro de corrida.

"Vamos ver, sempre vê-las no papel é mais difícil do que vê-las ao vivo e entenderemos muito mais lá", afirmou.

Checo Pérez fez parte da apresentação do novo carro de corrida da Red Bull, com o qual eles buscarão um novo título na Fórmula 1.