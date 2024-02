O filme de Emma Watson que a Netflix vai remover em fevereiro: recebeu 6 indicações ao Oscar

Netflix irá lançar algumas de suas produções mais ambiciosas do ano durante o mês de fevereiro, como a aguardada adaptação em live-action da série animada Avatar: A Lenda de Aang.

No entanto, como todos os meses, a plataforma de streaming também se despedirá de uma variedade de projetos; entre eles, um aclamado filme em que atuou a atriz Emma Watson.

Trata-se de Adoráveis Mulheres, um filme dramático de sucesso dos Estados Unidos escrito e dirigido pela famosa cineasta Greta Gerwig que foi lançado nas telas do mundo em 2019.

O filme, adaptação cinematográfica do romance homônimo de 1868 de Louisa May Alcott, segue as irmãs March em Massachusetts, no meio do século XIX, após a Guerra Civil nos EUA.

Cenas do filme 'Adoráveis Mulheres' (CTMG)

Com suas diferentes vocações e desejos de juventude, Meg, Beth, Jo e Amy March devem enfrentar o desafio de entrar na vida adulta sob a orientação de sua mãe e protegidas pela fortuna de sua tia.

As irmãs logo fazem amizade com seu jovem vizinho ‘Laurie’ e o professor alemão Friedrich Bhaer. No caminho, cada uma encontra o amor e compreende a importância dos laços familiares.

Quem fez parte do elenco de Adoráveis Mulheres?

O filme tem um elenco de primeira linha composto principalmente por famosas estrelas de Hollywood, além de Emma Watson, que deu vida a Margaret ‘Meg’ March.

Tais como Saoirse Ronan no papel de Josephine ‘Jo’ March; Florence Pugh nos sapatos de Amy March; Eliza Scanlen interpretou Elizabeth ‘Beth’ March; enquanto Laura Dern foi Marmee March.

Timothée Chalamet interpretou Theodore ‘Laurie’ Laurence; Louis Garrel personificou Friedrich Bhaer; Meryl Streep deu vida à tia March e Bob Odenkirk fez o mesmo com o patriarca March.

Outras estrelas que atuaram no filme são:

Tracy Letts como o senhor Dashwood

como o senhor Dashwood James Norton como John Brooke

como John Brooke Jayne Houdyshell como Hannah

como Hannah Chris Cooper como o senhor Laurence

como o senhor Laurence Rafael Silva como o amigo de Friedrich

como o amigo de Friedrich Dash Barber como Fred Vaughn

como Fred Vaughn Maryann Plunkett como a senhora Kirke

como a senhora Kirke Hadley Robinson como Sallie Gardiner Moffat

como Sallie Gardiner Moffat Abby Quinn como Annie Moffat

como Annie Moffat Edward Fletcher como o servo do senhor Laurence

como o servo do senhor Laurence Sasha Frolova como a senhora Hummel

O que a crítica disse sobre Adoráveis Mulheres?

O filme recebeu aclamação unânime da crítica. David Rooney, do ‘The Hollywood Reporter’, opinou que o filme trouxe “frescor, vitalidade e nuances emocionais ao material original”.

Scott Mendelson, da Forbes, afirmou que o filme é, “acima de tudo, um deleite. Também é uma adaptação no melhor sentido da palavra, que cria sua própria variação do texto...”

Leah Greenblatt, da Entertainment Weekly, observou que "conforme a narrativa se estabelece, a antiga magia da história - e a conexão terna e vibrante de Gerwig com ela - assume o controle".

Enquanto isso, Peter Bradshaw deu cinco estrelas em sua crítica para The Guardian.

"Saoirse Ronan e Emma Watson lideram um elenco impressionante em uma versão maravilhosamente calorosa, divertida e emocionante do clássico de iniciação de Louisa May Alcott", disse.

Além de conquistar especialistas e ser um sucesso de bilheteria, o filme recebeu indicações para grandes prêmios, incluindo seis para o Oscar, dos quais ganhou apenas em melhor design de figurino.

Quando Adoráveis Mulheres vai sair da Netflix?

O último dia para assistir é no próximo dia 25 de fevereiro de 2024.