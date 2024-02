O 'bunker do Juízo Final' de Zuckerberg cumpre a profecia

Mark Zuckerberg, fundador bilionário do Facebook, está no centro das atenções mais uma vez, desta vez por sua construção ultrassecreta no Havaí. E ele não está sozinho. Outros magnatas também estão investindo em bunkers de luxo, o que tem gerado especulações sobre a preparação para um possível fim do mundo.

Elite global se prepara para catástrofe

Christina Randall, em um recente episódio de podcast, destacou uma tendência crescente entre os super-ricos: a construção de abrigos do Juízo Final. Cerca de 15 desses projetos estariam em andamento ao redor do mundo, conforme aponta Randall, citando até mesmo passagens bíblicas que sugerem a busca por refúgio em tempos apocalípticos.

Zuckerberg's doomsday bunker & billionaires' hidden dens 'fulfil Bible prophesy' https://t.co/m57U2y4NOG — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) February 14, 2024

A propriedade de Zuckerberg, conhecida como Koolau Ranch, localiza-se na costa nordeste de Kauai, no Havaí. O complexo inclui várias mansões, uma vila completa e um bunker subterrâneo de 5 mil pés quadrados. Estima-se que a expansão, com um custo de mais de R$ 1,4 bilhão, elevará o luxo do retiro havaiano do bilionário a patamares nunca antes vistos.

Excesso de luxo e autossuficiência

As duas enormes mansões contarão com 30 quartos, 30 banheiros, salas de conferências, cozinha industrial e vários elevadores. Além disso, o complexo será autossuficiente, com um sistema de água próprio, produção agrícola e pecuária. Também estão previstas diversas amenidades, como piscinas, academia, quadra de tênis e até uma rede de casas na árvore interligadas.

Apesar do luxo e da autossuficiência, o projeto enfrenta controvérsias, como acusações de 'colonização' do Havaí e questões legais envolvendo disputas de terras e até mesmo um processo por homicídio culposo após a morte de um segurança que trabalhava na propriedade de Zuckerberg.

A tendência de construção desses bunkers de luxo sugere não apenas uma busca por conforto e segurança, mas também levanta questionamentos sobre as visões e preocupações dos mais ricos em relação ao futuro incerto do planeta.