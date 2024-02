“Ser famosa foi horrível”: Kate Winslet fala sobre o sucesso após Titanic

Kate Winslet, reconhecida atriz britânica, abriu seu coração sobre sua experiência com a fama após seu papel principal no icônico filme ‘Titanic’. Apesar de se tornar uma das estrelas mais reconhecidas do mundo após o sucesso do filme de James Cameron, Winslet revela que esse período de sua vida foi “terrível”.

Em uma entrevista para a revista Porter, Winslet confessou que a fama repentina e avassaladora que seguiu ao lançamento de ‘Titanic’ aos 22 anos foi uma experiência desafiadora para sua saúde mental. Ela estava sob uma intensa pressão para atender a certos padrões de beleza e comportamento impostos pela indústria e pela mídia.

“Eu tinha que ter certa aparência”, disse Kate Winslet sobre a pressão após Titanic

A atriz explicou que, ao contrário da situação atual em que as mulheres jovens estão empoderadas para usar sua voz e defender seus valores, naquela época ela se sentia constrangida pelas expectativas externas. “Depois de ‘Titanic’”, disse Winslet, “eu tinha que ter certa aparência”.

A intrusão da mídia em sua vida pessoal era significativa, o que levava a uma sensação de desconforto constante. Apesar da noção comum de que Winslet poderia ter optado por projetos mais comerciais após o sucesso de ‘Titanic’, ela decidiu seguir um caminho diferente, escolhendo mais filmes.

Tinha apenas 22 anos (Agencias)

“Ser famosa foi horrível”, declarou enfaticamente. Embora agradeça as oportunidades que a fama lhe proporcionou, Winslet admitiu que preferiria ter evitado toda a escrutínio público, se fosse possível. Kate Winslet agora trabalha em projetos que realmente lhe interessam e nos quais pode expressar seu talento de maneira autêntica. A fama não é para todos e, às vezes, o preço da celebridade pode ser muito alto para manter a saúde mental e a felicidade pessoal.