Remake de Renascer: Mariana e José Inocêncio se casam hoje; confira os detalhes

No capítulo do remake de Renascer, que vai ao ar neste sábado (17), Mariana (Theresa Fonseca) e José Inocêncio (Marcos Palmeira) trocam alianças, mesmo com os filhos não gostando muito da ideia.

Com um belíssimo vestido de renda, a jovem se torna a nova senhora Inocêncio para tristeza de João Pedro (Juan Paiva), que acompanha de longe a cerimônia celebrada pelo Padre Santo (Chico Diaz) na própria fazenda Jequitibá-Rei.

Na cena da novela da Globo, recriada pelo autor Bruno Luperi, Mariana caminha sozinha até o encontro do futuro marido e é observada pelos convidados.

Remake de Renascer: Mariana e José Inocêncio dizem "sim" (Paulo Belote/Globo)

Deocleciano (Jackson Antunes), Morena (Ana Cecília Costa), Zinha (Samantha Jones), Zé Venâncio (Rodrigo Simas) e Buba (Gabriela Medeiros), Kika (Juliane Araújo) e Zé Bento (Marcello Melo Jr), Inácia (Edvana Carvalho), Ritinha (Mell Muzzilo), Chico (Mac Suara), Pastor Lívio (Breno da Matta) e Norberto (Matheus Nachtergaele) são alguns dos que testemunham o momento do “sim” do casal.

A alegria de Mariana, porém, é interrompida quando ela avista João Pedro desolado ao longe nas barcaças. A troca de olhares entre os dois não é notada pelos convidados. Logo em seguida, Mariana se recompõe e celebra a união com José Inocêncio sob aplausos de todos.

Remake de Renascer: o casamento de Mariana e José Inocêncio reúne personagens na fazenda (Paulo Belote/Globo)

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

