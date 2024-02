“Que grosseria”, o gesto de Tom Holland com Zendaya na estreia de Duna 2 que dizem que foi uma ‘red flag’

Zendaya está promovendo seu filme mais recente, Duna 2, onde atua ao lado de Timothée Chalamet, Austin Butler e Florence Pugh.

Na noite desta quinta-feira, a atriz brilhou no tapete vermelho da estreia do filme em Londres com um traje de robô que surpreendeu a todos.

Mas, além disso, ela também parecia uma verdadeira miss usando um vestido longo e justo em tom negro, com alças finas e decote leve, e seu cabelo estava preso.

Sem dúvida, foi a noite dela, e contou com o apoio e a presença de seu namorado, também ator Tom Holland, mas os fãs dela ficaram irritados com ele.

O gesto de Tom Holland com Zendaya na estreia de Duna 2 que incomodou a todos

Zendaya brilhou durante a noite com seus looks e seu carisma que encanta seus fãs, mas um gesto de seu namorado Tom Holland enfureceu a todos.

E é que em um vídeo que se tornou viral nas redes, é possível ver que o protagonista do Homem-Aranha está levando-a pela mão enquanto deixam o local da estreia e sobem em uma van preta.

Embora a atriz tenha tentado fazer uma pausa e parar para atender aos fãs que estavam no local, e até olhou para trás para ser educada com seus fãs, mas Tom Holland não a deixou parar e parece que a puxou para que ela subisse rapidamente na van enquanto parecia muito sério.

“Que rude da parte do Tom, não apenas com os fãs, mas também com ela mesma”, “basicamente ele a arrastou, que feio”, “ele está agindo muito mal, era o momento dela e ele não deixou ela ter nem aproveitar”, “podem dizer que ele é muito protetor, mas isso foi um sinal de alerta”, “não gostei dessa atitude dele com ela, foi muito rude”, e “ele a estava levando correndo, coitada”, foram algumas das críticas nas redes.

É a primeira vez que vemos esse tipo de atitudes no ator com Zendaya, pois geralmente ele sempre aparece sorridente e feliz, por isso os fãs de ambos estranharam esse comportamento.