Lima Duarte em luto; ator cita cita Hamlet e fãs mandam forças ao veterano

No Instagram, Lima Duarte lamenta a morte da filha Julia, aos 49 anos (Reprodução/Instagram)

“Quando todos que conheço se forem, o que restará? Vazio. Silêncio. Sim, o resto é silêncio”, escreveu o ator Lima Duarte ao confirmar, neste sábado (17), a morte de sua filha, aos 49 anos.

A famosa frase de Hamlet, de William Shakespeare, acompanhou uma foto do ator veterano ao lado de Julia Martins, que morreu na manhã deste sábado.

A causa da morte não foi dada pelo ator e por nenhum outro parente, mas Julia havia dado entrada no Hospital São Camilo, em São Paulo, na noite da última sexta-feira (16) e passou a noite internada.

Mantendo uma vida longe dos holofotes, Julia é filha de Lima Duarte e Marisa Sanchez, com quem ele manteve um relacionamento amoroso. Ela morava na capital paulista, no bairro da Pompeia, Zona Oeste da cidade, junto com o filho e uma enfermeira.

Aos 93 anos, Lima Duarte casou quatro vezes e se tornou pai de quatro filhos, Monica, Julia, Pedro e a atriz Débora Duarte, que ele assumiu como filha.

A reação dos fãs na web

As poucas palavras e a foto ao lado da filha geraram muita comoção na web. Nos comentários, fãs de Lima Duarte mandaram forças e mensagens de carinho ao veterano da TV.

No Instagram, uma fã escreveu: “Força Lima querido. Estou com o pensamento em vocês”. Uma segunda pessoa disse que “memórias e boas histórias” nunca são apagadas e desejou muita saúde ao ator.

Já um terceiro fã lembrou que tomou um café no mesmo hotel que Lima: “Tive o prazer de conhecê-lo em Manaus a anos atrás. Porém, reservei-me para não incomodá-lo no seu momento de refeição. A vontade de ter uma foto ficou na memória”.

Outra admiradora do trabalho do famoso reforçou que a postagem era melancólica e disse: “Você nunca ficará só.O Deus que te fez está com você. Lima, você tem Deus! Chama Ele para conversar! Deus te ama! Um grande abraço”.

