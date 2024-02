Netflix planeja cobrar dos usuários para acessar jogos de vídeo na plataforma

A empresa de streaming está considerando novas opções de pagamento em sua plataforma, que serão direcionadas para sua seção de videogames, onde espera cobrar pelo acesso a títulos mais sofisticados que atualmente desenvolve, além de incorporar transações e compras dentro deles.

O serviço de jogos de vídeo da Netflix está disponível desde 2021, quando chegou inicialmente aos dispositivos Android e expandiu-se para os restantes sistemas operativos nos meses seguintes.

Neste tempo, tem incorporado diferentes títulos, dos quais se destacam Monument Valley, Mighty Quest: Rogue Palace e Terra Nil, todos eles gratuitos.

Atualmente, menos de um por cento dos usuários inscritos na Netflix em nível global utilizam esse serviço de jogos diariamente, de acordo com dados de um estudo da plataforma especializada em análise de dados de mercado Apptopia, citado pela CNBC.

Apesar dessa escassa popularidade, a Netflix planeja lucrar com esse formato, pois atualmente está trabalhando em títulos relacionados a filmes e séries que oferece em sua plataforma, pois considera que são uma "enorme oportunidade de crescimento", como comentou em outubro de 2023.

Também espera aumentar seus lucros com propostas como a de incluir compras dentro deste segmento, cobrar pelo acesso a jogos mais sofisticados que está desenvolvendo ou fornecer aos assinantes um novo nível com publicidade.

Assim foi confirmado por fontes próximas à empresa ao jornal The Wall Street Journal, que enfatizou que a administração da empresa está considerando essas e outras alternativas de monetização atualmente.

É importante mencionar que a Netflix já incorpora anúncios em sua plataforma, com um plano de assinatura com uma taxa mínima, que inclui características do plano Básico, como uma resolução de 720p e qualidade de vídeo boa, embora na primeira versão não seja possível baixar conteúdos.