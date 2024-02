Netflix: o intrigante filme que dura menos de 2 horas e que vai te deixar sem fôlego

O suspense se tornou um dos gêneros favoritos dos usuários da Netflix. Por isso, constantemente, a plataforma de entretenimento lança emocionantes thrillers em seu vasto catálogo. No entanto, há algumas produções que foram lançadas anos atrás e que, surpreendentemente, são resgatadas do esquecimento pelos assinantes do gigante do streaming. Esse é o caso de ‘Conspiração Terrorista’.

‘Conspiração Terrorista’: o thriller mais popular na Netflix

O filme que foi lançado nos cinemas em 2017 e, após uma pequena arrecadação de US$ 4 milhões nas bilheterias, parecia que não tinha muita chance de ser popular. No entanto, levou 7 anos para ter sucesso através do streaming: de acordo com dados do FlixPatrol, conseguiu ocupar as tendências mais assistidas na Netflix durante todo o mês de janeiro.

Para piorar as coisas, este filme possui uma grande carga emocional para os fãs do diretor Michael Apted. Acontece que, após títulos como "The World Is Not Enough", "Gorillas in the Mist" ou "Nell", este foi o último longa-metragem que ele gravou antes de morrer.

É um filme escrito por Peter O'Brien e conta com várias estrelas em seu elenco. Nesse sentido, ao longo de 98 minutos de duração, é possível ver Toni Collette, John Malkovich, Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas, entre outros atores destacados.

É um thriller de espionagem com cenas cheias de ação e aventura

É um filme que se concentra na história de Alice Racine, uma agente da CIA que é obrigada a viver em Londres como assistente social. Isso acontece depois de falhar em uma tentativa de deter o terrorista responsável por um ataque em Paris.

“Após descobrir uma ameaça terrorista em Londres, Alice Racine retorna ao seu trabalho na CIA, mas descobre que a agência pode estar em perigo”, revela a sinopse oficial na Netflix.