“Ela implorando um beijo”: JLo posa com Ben Affleck, mas o humilha novamente com esse gesto

Embora Jennifer Lopez e Ben Affleck estejam casados há quase dois anos, eles ainda enfrentam críticas pelas poucas demonstrações de amor que o ator tem pela cantora em cada uma de suas aparições públicas.

Na véspera do Dia de São Valentim, o casal apelidado de Bennifer apareceu no tapete vermelho do Dolby Theatre de Hollywood como parte da estreia do documentário da diva do Bronx chamado "This Is Me... Now: A Love Story" para a Amazon.

Embora a produção fale do amor entre o casal, mais uma vez eles foram envolvidos em críticas pelo comportamento do protagonista do Batman.

O gesto que indignou

Entre beijos, abraços e carinhos, Jennifer e Ben posaram na frente dos paparazzi, mas mais uma vez era ela quem buscava os carinhos, por isso usuários na Internet afirmam que ela está tentando fingir sua felicidade.

Para a grande noite, a intérprete de 54 anos apareceu com um vestido preto de Zuhair Murad, composto por um body de veludo, com decote em coração pronunciado e luvas compridas, envolvido por uma saia com transparências com detalhes do horóscopo na barra com brilhos. Por sua vez, Affleck usou um terno preto junto com uma gravata e camisa branca.

Embora ambos estejam sorrindo, internautas mencionam que seus risos são falsos e criticaram a maneira como ela o procura para dar um beijo, enquanto ele a ignora e a humilha mais uma vez.

Vamos lembrar que Ben tem sido objeto de críticas em várias ocasiões por parecer sério, amargurado e até mesmo ter gestos de discussões ao lado de JLo.

"Ele tão sem graça com ela", "Ela implorando um beijo dele", "Acho que só ela é a que suspira por ele, e o pão sem sal manteiga sem cheiro, como dizia minha avó", "Mais uma vez ele fez isso. Que sem graça esse homem", "Que grande esforço para parecerem felizes, exagerado e muito forçado", foram alguns comentários.

A relação de Lopez e Affleck está repleta de momentos icônicos, desde o seu primeiro noivado em 2002, até o casamento em 2022.

E é que apesar de ambos terem formado uma família com pessoas diferentes (ele com Jennifer Garner e ela com Marc Anthony), após quase duas décadas de terem terminado e depois de alguns relacionamentos fracassados, eles retomaram sua história de amor, que agora ela contará através de seu documentário.