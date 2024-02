Descubra qual sister definiu Wanessa Camargo como ‘bem planta’ no BBB 24

Wanessa Camargo virou a planta do BBB 24, pelo menos, segundo Beatriz, que soltou a bomba durante uma conversa no banheiro. Muito próxima da cantora, a vendedora não se segurou ao revelar como enxergou o jogo da famosa dentro do reality show da Globo.

“Wanessa eu tô muito orgulhosa de você, de verdade. Eu acho que você está...tipo assim...agora você está vivendo. Mesmo que para você seja difícil votar, eu acho que você já evoluiu...você estava bem planta no começo. Só observando...”, começou Bia.

Em seguida, a filha de Zezé Di Camargo respondeu, mesmo com a escova de dentes na boca: “Eu acho que eu não sou planta, mas tudo bem”, deixando um clima estranho no ar.

Porém, Beatriz continuou o seu raciocínio sobre o termo usado para definir a participante camarote do BBB 24: “Talvez, no jogo, você tenha que tirar um pouco mais desse medo de votar, sabe. Mas, se é uma coisa sua também, está tudo bem”.

Bia, que estava arrumando o cabelo, aproveitou para lembrar algo que a cantora disse no primeiro dia dentro do reality show: “Você veio aqui para mostrar quem é a Wanessa”. Ela ainda completou: “Só de você se entregar nas festas já não é mais planta, que planta é aquela que não joga e não faz nada, entendeu...”.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: big fone toca durante festa e brothers viram piada na web

Agora, é esperar até domingo (18) para saber como será a votação para o próximo paredão do BBB 24. Será que Beatriz magoou Wanessa Camargo e virou alvo da cantora para a próxima eliminação do reality show da Globo?

Wanessa na mira da líder Raquele

Wanessa Camargo que se cuide, pois a líder Raquele pretende colocá-la direto no paredão do BBB 24. A revelação aconteceu durante uma conversa com Isabelle, Michel e Giovanna no quarto do líder.

BBB 24: Raquele afirma que Wanessa ganha pulseira especial para o próximo paredão (Reprodução)

Tudo começou quando Giovanna declarou que pensa em votar em Wanessa no próximo paredão: “A gente tem que pensar bastante. Nesta semana eu votaria muito nela”, disse a sister.

Em seguida, Raquele, então, revelou que deve entregar uma pulseira para a cantora: “Então, eu vou dar uma pulseira para ela. Ela já votou em mim”, comentou a líder da semana do BBB 24.

LEIA TAMBÉM: As revelações deste sábado (17) para Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot