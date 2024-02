Com um par de galãs: assim Shakira passou o Dia dos Namorados (Dia de São Valentim)

Shakira mostrou aos seus seguidores que não precisa ter um marido para poder desfrutar de uma das datas mais românticas do ano, já que através de suas histórias no Instagram mostrou com quais galãs pôde passar o Dia dos Namorados. Ela também aproveitou para compartilhar os presentes que recebeu.

Desde que tornou pública sua separação do jogador de futebol Gerard Piqué, a colombiana tem se mantido solteira, aproveitando esse tempo para se dedicar à sua carreira musical, algo que tem lhe rendido muitos frutos, especialmente no início do ano passado, quando mostrou seu lado mais empoderado com músicas que faziam referência à sua força como mulher.

E embora nos últimos meses vários rumores tenham circulado sobre a cantora ter um novo parceiro, a verdade é que até o momento não foi confirmado que ela tenha se envolvido romanticamente com ninguém até agora.

Mas parece que isso não afetou Shakira de forma alguma, nem mesmo em uma das datas mais românticas do ano, já que ela se mostrou muito feliz por poder passar o Dia dos Namorados acompanhada de duas pessoas que em mais de uma ocasião ela chamou de galãs.

E é que a barranquillera compartilhou uma história onde revelou que seus encontros do Dia dos Namorados foram seus filhos, Sasha e Milán, mostrando em um breve vídeo o atraente café da manhã que fez para os pequenos com tema romântico.

"Eu passei a noite toda preparando isso e toda a manhã", disse a intérprete de 'Inevitable', enquanto mostrava que havia pratos com panquecas, salsichas e ovos em forma de coração, torradas e morangos, acompanhados de leite rosa, sobre a mesa.

Shakira também mostrou os presentes que recebeu no Dia dos Namorados

Assim como a cantora se destacou com um menu delicioso para seus dois filhos, as crianças também tiveram um gesto fofo com ela, mostrando em outra história um par de cartões que eles mesmos fizeram e assinaram, apresentando várias fotos em que eles aparecem junto com sua mãe.

Na mesma história, Shakira deixou saber aos seus fãs o quanto ela gostou desse detalhe: "E tudo o que eles me dão!!! É o melhor que recebo".

É importante destacar que a colombiana também teve um gesto semelhante com eles, pois na primeira história ela disse que deixou algumas pequenas notas de amor escondidas em suas mochilas.