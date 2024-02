BLACKPINK: Lisa se junta a ‘The White Lotus’

Na segunda-feira passada, dia 12 de fevereiro, a rapper, vocalista e dançarina do grupo feminino de k-pop, BLACKPINK, Lalisa Manobal, mais conhecida como Lisa, surpreendeu seus fãs ao revelar que se juntará ao elenco da terceira temporada da série de televisão ‘The White Lotus’ para HBO.

Lisa nasceu em 27 de março de 1997 na Tailândia e, graças a uma audição realizada em sua cidade natal, foi selecionada pela empresa YG Entertainment para se tornar uma trainee ou aprendiz, onde, após vários anos, conseguiu estrear com o grupo BLACKPINK junto com suas outras três companheiras Jisoo, Rosé e Jennie.

Lisa de BLACKPINK se une à terceira temporada de ‘The White Lotus’. / Foto: Getty Images (Rich Fury/Getty Images for Coachella)

Além disso, Lisa do BLACKPINK fala 5 idiomas, incluindo tailandês, coreano, inglês, japonês e chinês, e foi em setembro de 2021 que ela lançou seu primeiro single como artista solo intitulado "Lalisa", seguido por "Money" e posteriormente lançou a música "SG" com DJ Snake, Ozuna e Megan Thee Stallion.

Lisa do BLACKPINK inaugura 'LLOUD', sua própria empresa

Para iniciar o ano de 2024, na última quinta-feira, 8 de fevereiro, Lisa do BLACKPINK abriu sua própria empresa chamada 'LLOUD', "Apresentamos LLOUD, uma plataforma para mostrar minha visão na música e entretenimento. Junte-se a mim nessa emocionante jornada para superar juntos novos limites", diz a publicação compartilhada pelo ídolo.

Lisa junta-se ao elenco da terceira temporada de ‘The White Lotus’

SDe acordo com notícias, na noite de segunda-feira, 12 de fevereiro, foi relatado que Lisa, do BLACKPINK, se juntará ao elenco da terceira temporada de ‘The White Lotus’ para a rede de televisão HBO e aparecerá nos créditos como Lalisa Manobal. Também foi revelado que as filmagens começarão no meio de fevereiro em Koh Samui, Phuket e Bangkok, Tailândia.