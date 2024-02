BBB 24: big fone toca durante festa e brothers viram piada na web

A festa do BBB 24 desta sexta-feira (16) virou motivo de piada nas redes sociais, depois que o big fone tocou durante uma música mixada pelo DJ Dennis.

Tudo aconteceu quando os brothes e sisters dançaram e, de repente, o som do big fone parou a animação. Sem perceberem que o barulho era da música, todos correram para atender a voz misteriosa.

Porém, a correria acabou quando a voz do big boss apareceu e disse: “atenção, prestem muita atenção, a partir de agora, está proibido…”. Todos caíram na risada e voltaram a curtir a festa desta sexta-feira (16).

No Big Brother Brasil, Dennis tocou alguns sucessos, como Tá Ok, Joga Pra Lua, Isso Que é Vida, Só Você, Malandramente, entre outras músicas.

Atrito entre Matteus e Yasmin na festa do BBB 24

O clima ficou pesado quando Matteus chamou a famosa para surfar na noite desta sexta. Num momento de descontração, o brother convidou Yasmin para subir no simulador colocado pela produção da Globo, mas parece que ela não gostou muito da brincadeira.

Depois de viver um relacionamento de dois anos com o surfista Gabriel Medina, a famosa ficou irritada com a ideia de subir no simulador de prancha de surfe e chamou o colega de confinamento de ridículo.

BBB 24: Matteus e Davi chamam Yasmin para prancha de surfe e famosa fica irritada (Reprodução/Globo)

“Ô, Yasmin! Pra ti. Vem! Tu sabe”, disse Matteus. Em seguida, Yasmin Brunet disse que não sabia surfar chamando a atenção de Davi: “Vai, pô, é tão legal”, disse o baiano. Sem cara de muitos amigos, a modelo abraçou Matteus e chamou ele de ridículo, mas o brother afirmou que gosta muito da modelo.

Alane também lembrou que Yasmin Brunet gosta de praia e por isso que Matteus fez o convite, tentando convencê-la que não tem nenhuma relação com Medina: “É, eu sou sereia”, respondeu a participante do camarote do BBB 24.

