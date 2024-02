Apaixonado e em paz! Esposa de Bruce Willis compartilha imagem emocionante ao lado do ator

No meio das adversidades enfrentadas por Bruce Willis e Emma Heming devido à demência frontotemporal que o ator sofre há mais de um ano, o casal continua celebrando seu relacionamento e o amor que construíram ao longo dos anos.

Embora o galã de Hollywood tenha se afastado das telas após seu diagnóstico e as notícias sobre o avanço de sua doença não sejam muito encorajadoras, a ex-modelo se encarregou de celebrar o Dia do Amor e da Amizade.

No dia 14 de fevereiro, Emma postou um cartão postal em sua conta do Instagram, que foi preenchido com elogios e mensagens de apoio por sua coragem ao ver seu marido perdendo a memória e outras habilidades, como falar.

A foto do Dia dos Namorados

Bruce Willis e Emma Heming estão casados há 15 anos, desde que se casaram em março de 2009, e têm duas filhas juntos: Mabel e Evelyn. Agora, a ex-modelo postou em sua conta no Instagram uma foto de 14 anos atrás, tirada durante uma de suas viagens às Cataratas do Niágara.

Heming deixou uma mensagem emocionante desejando aos seus seguidores que aproveitem ao máximo as pessoas que mais amam, independentemente das adversidades.

"O amor é algo lindo ❤️ Desejo a todos um feliz Dia dos Namorados", escreveu junto à foto de 2010, onde ambos parecem felizes e apaixonados.

Foi em 2022, quando Emma e as filhas do ator de Die Hard revelaram que ele havia sido diagnosticado com afasia, um distúrbio da linguagem, e que Willis se aposentaria da atuação após 42 anos de carreira.

No entanto, o diagnóstico mudou um ano depois quando informaram que sua condição havia progredido para uma demência frontotemporal.

Desde então, Bruce tem contado com o apoio de sua esposa, suas cinco filhas e até mesmo de sua ex-esposa Demi Moore, que o têm acompanhado nesse processo difícil.

Desde então, Emma tem se encarregado de falar sobre essa doença, o quão difícil pode ser tanto para aqueles que a sofrem quanto para aqueles que os acompanham ao ver seu declínio. É por isso que ela tem oferecido apoio a outras pessoas que têm familiares com essa doença e atualmente preside o podcast “Love and dementia” com um grupo de especialistas na doença.