Você se atreve a vê-lo? O desconhecido filme na Netflix que dura 4 horas e é tão emocionante que te fará chorar

Ao longo da história do cinema, foram produzidos muitos filmes que fizeram o público chorar sem parar. A Vida é Bela, Sempre ao Seu Lado, Em Busca da Felicidade e até mesmo filmes animados como Divertidamente sempre conseguem arrancar uma lágrima, mas às vezes as histórias são tão cativantes que é impossível parar de assisti-las. Certamente, a maioria das pessoas tem um filme favorito que se recusam a abandonar, apesar dos sentimentos que ele desperta, mas há um muito diferente que cativou milhares de assinantes na Netflix.

Um dos filmes indianos mais populares na Netflix

Na Netflix, há uma infinidade de opções no gênero dramático, desde filmes como Fragmentos de uma mulher, A razão de estar contigo ou Pinóquio de Guillermo del Toro. Cada um deles representa histórias diferentes, mas para aqueles que querem ver algo diferente e fora de Hollywood, existe um longa-metragem feito por Karan Johar em 2001.

É um filme originário da Índia e produzido com apenas 8 milhões de dólares, que conseguiu se destacar como uma das produções mais caras do cinema indiano, mas também conseguiu ganhar bilheteria a nível internacional.

Protagonizado por Amitabh Bachchan e Shah Rukh Khan

‘Kabhi Khushi Kabhie Gham’ teve sua estreia em 2001 e contou com as atuações estrelares de Jaya Bachchan, Kajol, Hrithik Roshan e Kareena Kapoor. O filme narra a história de um filho mais novo que tenta reunir sua família anos após sua ruptura, pois seu irmão adotivo foi excluído da herança de seus pais por se casar com uma mulher de classe inferior. Será que ele conseguirá reunir todos os seus familiares?

É um filme com duração de 210 minutos. ‘Kabhi Khushi Kabhie Gham’ se tornou um sucesso cheio de drama e amor.