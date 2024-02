Stephen Curry marcou uma cesta incrível desde a entrada dos vestiários

Stephen Curry, considerado o melhor arremessador de três pontos da história da NBA, impressionou a todos com o arremesso impossível de mais de 40 metros que conseguiu do túnel que leva ao vestiário.

A impressionante ação ocorreu antes do jogo entre Golden State Warriors contra Los Angeles Clippers, onde sua equipe perdeu por 130 a 125.

Além da derrota, o cenário se encantou com a incrível manobra da estrela da NBA.

O arremesso impossível

Foi assim que antes do compromisso, o atleta avançou com uma bola para a área do túnel, ganhou impulso e lançou, diante da multidão de celulares que o gravava.

Quase sem acreditar, Curry lançou de fora da quadra com enorme potência e uma grande precisão, encestou uma cesta de outro nível.

Loucura total no coliseu entre os sortudos que viram e gravaram o momento histórico em seus celulares.

Do lado de Stephen Curry, ele também não podia acreditar, então ele fez uma dançinha de comemoração e correu para o vestiário para celebrar com os seus.