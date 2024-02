Shakira anuncia um novo álbum, mas dizem que ‘copiou’ um detalhe de Taylor Swift

Já se passaram quase dois anos desde que Shakira e Gerard Piqué anunciaram sua separação após mais de uma década juntos e dois filhos em comum, desencadeando uma das rupturas mais polêmicas do mundo do entretenimento.

Isso se tornou mais forte com a chegada das músicas lançadas pela cantora colombiana, onde ela expunha sua dor e lançava dardos em seu ex, também em quem foi a maçã da discórdia, Clara Chía Martí, e até mesmo nos pais dele. Definindo essa fase como uma catarse.

Pouco a pouco, Shakira foi exorcizando seus demônios e vivendo seu luto através de suas músicas, começando com a música 'Te Felicito', depois 'Monotonía' e depois apresentando a trilogia do desamor, com sua sessão junto ao produtor argentino Bizarrap e sua colaboração com Karol G em 'TQG'.

No entanto, depois de fazer uma pausa na música por alguns anos, sendo 'El Dorado' seu último álbum lançado, a colombiana surpreendeu a todos com o lançamento de seu novo material intitulado 'Las Mujeres Ya No Lloran', que será lançado em 22 de março.

Shakira anuncia seu novo álbum Instagram (Instagram: @shakira)

"O meu novo álbum, que chega no dia 22 de março, não foi criado sozinha, mas sim com todos vocês e com a minha matilha de lobas que estiveram ao meu lado em cada passo. A produção desta obra foi um processo alquímico. Ao escrever cada música, eu me reconstruí. Ao cantá-las, as minhas lágrimas se transformaram em diamantes e a minha vulnerabilidade em resiliência."

Shakira copiou Taylor Swift?

Shakira fez o anúncio do seu novo álbum nas primeiras horas do dia 15 de fevereiro, cuja arte mostra a cantora transformando suas lágrimas em diamantes, o que desencadeou uma série de especulações sobre se ela estaria copiando Taylor Swift, abrindo um longo debate nas redes sociais.

A cantora apresentou a arte de seu álbum mostrando quatro capas diferentes de seu novo álbum, onde cada uma representa diferentes pedras preciosas como a esmeralda, o safira, o rubi e o diamante.

Shakira / Taylor Swift Instagram / YouTube (Instagram: @shakira / YouTube: Taylor Swift)

No entanto, a arte produzida pelo seu querido amigo Jaume De Laiguana deu muito o que falar nas redes sociais, desencadeando comparações entre ela e Taylor Swift.

A imagem pela qual compararam Shakira com Taylor Swift

Depois de revelada a arte do novo álbum de Shakira, os fãs não demoraram muito para reagir, comentando "Shakira está em uma banheira com diamantes. OMG, tipo Taylor Swift!", ao que outro usuário nas redes sociais comentou "E que os fãs de Taylor nem comecem, porque ela fez coisas que Shakira já fez primeiro".

Isso aconteceu depois que ambas apareceram posando em uma banheira, sendo a primeira a fazê-lo, Taylor Swift em seu vídeo 'Look What You Made Me Do' de seu álbum 'Reputation', uma era que a americana lançou quando foi duramente agredida nas redes sociais.