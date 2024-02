Shakira anuncia a data de lançamento do seu álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’

Shakira finalmente anunciou a tão esperada data de lançamento de seu décimo segundo álbum, que se chamará ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ e será lançado em 22 de março.

Foi no recente Super Bowl que a cantora lançou algumas imagens do que estava por vir, mas agora, através de todas as suas redes sociais, 'La Loba' mostrou as quatro capas promocionais e na principal ela é vista chorando diamantes.

“ ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, meu novo álbum que chega em 22 de março, não foi criado sozinha, mas sim com todos vocês e com a minha matilha de lobas que estiveram lá me acompanhando a cada passo. A produção desta obra foi um processo alquímico. Ao escrever cada música, me reconstruí. Ao cantá-las, minhas lágrimas se transformaram em diamantes e minha vulnerabilidade em resiliência”, são as palavras com as quais Shakira acompanhou a publicação.

Quais músicas trará o álbum?

É importante lembrar que desde o lançamento de 'El Dorado' em 2017, até agora Shakira só lançou 'Don't Wait Up', bem como várias colaborações como 'Me Gusta' com Anuel, 'Te Felicito' com Rauw Alejandro, 'Monotonía' com Ozuna.

Em seguida, chegou o sucesso mundial 'Music Sessions, Vol. 53' com Bizarrap - do qual se desprende o nome do álbum - até chegar em 'TQG' com Karol G. Depois veio a música 'Copa Vacía' com Manuel Turizo, 'Acróstico' em companhia de seus filhos Milán e Sasha e finalmente 'El Jefe' com Fuerza Regida.

Tudo indica que haverá uma música chamada ‘Puntería’, que é uma suposta colaboração com Cardi B e os rumores sobre o que seria sua terceira colaboração com Alejandro Sanz, já que eles foram vistos juntos recentemente.