Selena Gomez surpreende ao revelar o nome de quem sempre será o grande amor de sua vida

Selena Gomez teve um romance turbulento, instável e intermitente com Justin Bieber durante 10 anos. Os cantores começaram um relacionamento quando eram apenas adolescentes e foi em 2018 que decidiram encerrar definitivamente seu amor. Foi então que poucos meses depois, o canadense se casou com Hailey Baldwin, levando Gomez a dedicar “Lose You to Love Me” ao artista, que faz referência à sua triste separação: “Em dois meses você nos substituiu”, diz parte da letra.

Seu verdadeiro amor nas redes sociais

No entanto, Justin Bieber não foi o único amor de Selena Gomez, em 2017, a intérprete de "Hands To Myself" esteve envolvida com The Weeknd, seu amor durou apenas 10 meses. Ao terminar, a também atriz decidiu se dar outra oportunidade com Justin Bieber e ele com sua ex, Bella Hadid.

Atualmente, a protagonista de Only Murders In The Building está em um relacionamento estável com o produtor e cantor musical americano, Benny Blanco. Aparentemente, o casal já completou 6 meses de namoro e tem mostrado nas redes sociais o quão felizes estão. Mas quem é a verdadeira alma gêmea de Selena Gomez?

Quem é a alma gêmea?

No dia 14 de fevereiro, Selena Gomez escolheu fazer uma declaração muito reveladora. Através de seu perfil oficial no Instagram, a cantora afirmou quem é o verdadeiro amor de sua vida e sua alma gêmea. Para surpresa de muitos, não se trata de Justin Bieber nem de Benny Blanco.

“Vocês, garotos, sempre serão meu verdadeiro São Valentim”, escreveu na publicação do Instagram em que aparece ao lado de seus milhares de fãs. Rapidamente, a postagem se tornou viral e gerou milhares de curtidas e milhares de comentários.