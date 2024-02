Remake de Renascer: O retorno de José Augusto promete agitar a trama

O remake de “Renascer” ganhará mais intensidade com a entrada de José Augusto, interpretado por Renan Monteiro, prevista para os dias 19 e 20 de fevereiro. Este personagem, o primogênito de José Inocêncio (Marcos Palmeira), carrega o peso de um segredo que o mantém distante de sua família.

Após se formar em medicina, conforme o desejo de seu pai, José Augusto enfrenta o remorso de ter perdido sua licença médica devido a um erro profissional. Esse fato o leva a recusar o convite para voltar à fazenda familiar e ausentar-se até do casamento de seu pai com Mariana (Theresa Fonseca), marcando sua vida com um sentimento de vergonha profunda.

Remake de Renascer: José Venâncio (Rodrigo Simas), João Pedro (Juan Paiva) e José Bento (Marcello Melo Jr.) são os filhos do protagonista da novela (Fábio Rocha/Globo)

Um retorno repleto de conflitos

Sua aparição em Ilhéus coincide com a decisão de José Inocêncio de dividir seus bens entre os filhos, um momento que promete ser de grandes revelações e emoções. A relação inicial de José Augusto com Mariana, a nova esposa de seu pai, é de fascínio, contrastando com a hostilidade de Zinha (Samantha Jones), que o culpa pela morte de Jupará (Evaldo Macarrão), um querido da família que faleceu devido a uma condição médica não tratada por Augusto no início de sua carreira. Essa acusação aprofunda o drama pessoal de José Augusto, que já lida com o peso da culpa e do isolamento.

Remake de Renascer: José Inocêncio (Marcos Palmeira) vira um dos homens mais poderosos da Bahia (Fábio Rocha/Globo)

