Remake de Renascer: Jacutinga abandona a todos; a verdade sobre a despedida

A despedida de Jacutinga (Juliana Paes) marca o capítulo desta sexta-feira (16) de Renascer. Anos depois da morte de Maria Santa (Duda Santos), a dona da Casa das Damas continua se sentindo culpada pela morte da primeira esposa de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e decide partir.

A dor pela morte de Santinha continua a atormentar os dias de Jacutinga no remake da Globo e ela toma a forte decisão de ir embora de Ilhéus. Além da tristeza pelo luto, a personagem de Juliana Paes escolhe fechar este ciclo ao saber do casamento de Mariana (Theresa Fonseca) com o protagonista da novela.

Remake de Renascer: Jacutinga (Juliana Paes) vira mentora de Santinha (Duda Santos) e emurra José Inocêncio (Humberto Carrão) pro altar (Fabio Rocha/TVGlobo)

De alguma forma, a neta de Belarmino (Antonio Calloni), que morreu na primeira fase do remake de Renascer, mexe com os sentimentos de Jacutinga, que tem pensado muito sobre os rumos de sua vida na novela do horário nobre.

Sem aviso prévio, a personagem de Renascer faz as malas e se prepara para fechar a Casa das Damas de vez. Envolvida por suas lembranças do passado, Jacutinga se emociona ao relembrar do casamento de Santinha e José Inocêncio (Humberto Carrão) no quintal de sua casa e deixa Norberto (Matheus Nachtergaele) desnorteado com o anúncio de sua despedida.

O dono da venda ainda tenta convencê-la a desistir da ideia, mas Jacutinga está segura de sua decisão. Os dois dançam juntos pela última vez e Norberto perde o chão com a partida da amada. A notícia também pega todos de surpresa. A sequência vai ao ar no capítulo desta sexta-feira (16).

Remake de Renascer Remake de Renascer: Jacutinga vira 'fada madrinha' de Maria Santa (Léo Rosario/Globo)

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.

