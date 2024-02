Remake de Renascer: casamento falido; cerimônia desagrada José Inocêncio

A cerimônia de casamento de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e Mariana (Theresa Fonseca) em Renascer não será tão feliz quando o primeiro matrimônio do protagonista da novela da Globo. Enquanto os pombinhos sobem ao altar, os filhos do fazendeiro causam nos bastidores.

Em cenas previstas para irem ao ar nesta sexta-feira (16), Inácia (Edvana Carvalho) explica ao Padre Santo (Chico Díaz) o motivo da ausência de João Pedro (Juan Paiva) no casamento do pai. Já, em outro momento do remake, João Pedro reage quando Bento (Marcelo Mello Jr.) afirma que o irmão sente ciúmes de Mariana.

Prestes a se casar pela segunda vez, o protagonista do remake de Renascer conversa com o Pastor Lívio (Breno da Matta) sobre o passado e algumas reflexões e conclusões são feitas. Já Morena (Uiliana Lima) conversa com Inácia sobre a educação de Ritinha (Mell Muzzillo).

Remake de Renascer: José Inocêncio apresenta Mariana (Theresa Fonseca) aos filhos, mas ela fica cheia de vergonha (Fábio Rocha/Globo)

O capítulo desta sexta-feira (16) também mostra ao público que o dia do casamento de José Inocêncio e Mariana na fazenda chegou. Neste momento, João Pedro aparece desolado e assiste de longe à celebração do segundo matrimônio do pai. Mariana sofre ao notar o estado do filho do fazendeiro.

LEIA TAMBÉM: Remake de Renascer: Jacutinga abandona a todos; a verdade sobre a despedida

Ainda no remake de Renascer, Eliana (Sophie Charlotte) tenta convencer Eriberto (Pedro Neschling) a descobrir se Venâncio (Rodrigo Simas) tem outra mulher. Já o padre Santo sente uma pequena indisposição.

Remake de Renascer: Juliana Paes se despede de Jacutinga ao deixar o elenco fixo da novela da Globo (Estevam Avellar/Globo)

Fora dali, Norberto (Matheus Nachtergaele) sente tristeza ao se dar conta de que Jacutinga (Juliana Paes) fechou as portas de sua casa e vai embora da cidade.

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.

LEIA TAMBÉM: Eliminado da semana, Marcus não poupa palavras e define o vilão da edição