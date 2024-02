Príncipe Harry quebra o silêncio e fala sobre a reunião com seu pai. Há reconciliação?

A má relação que o príncipe Harry mantém com sua família tem sido motivo de fortes críticas a nível internacional, devido à forma como ele expôs a realeza britânica, mostrando como o racismo e o assédio à sua esposa Meghan Markle o levaram a renunciar aos seus títulos.

Apesar de ter decidido deixar o Reino Unido há quatro anos para se mudar para os Estados Unidos com sua esposa e seus filhos: Archie e Lilibeth, há alguns dias, o filho mais novo do Rei Charles III pegou um voo de emergência de volta para o que foi seu lar ao saber que seu pai está com câncer.

O reencontro levou muitos a considerar uma possível reconciliação com os membros da coroa, no entanto, não houve proximidade com seu irmão, o príncipe William, e agora Harry falou sobre a visita ao rei.

Sobre a reunião com seu pai

O príncipe Harry contou durante uma entrevista ao programa Good Morning America da rede ABC que "imediatamente pegou um avião" após ouvir de seu pai sobre sua condição.

"Conversei com ele. Peguei um avião e fui vê-lo assim que pude", disse.

Apesar de uma reconciliação entre os Windsor parecer impossível, Harry fez uma trégua para acompanhá-los em um momento tão difícil e agradeceu o fato de poder compartilhar com o Rei Charles III.

"Amo minha família. Sou grato por ter conseguido pegar um avião, ir vê-lo e passar tempo com ele", acrescentou.

O ex-duque de Sussex preferiu não dar muitos detalhes sobre a saúde de seu pai ao mencionar que "isso fica entre ele e eu". No entanto, ao ser questionado sobre a possibilidade do diagnóstico reunir novamente a família, ele mostrou-se positivo.

"Sim, tenho certeza. Vejo no dia a dia a força da união familiar. Acredito que qualquer doença, qualquer aflição, une as famílias", afirmou.

Da mesma forma, mencionou que pretende continuar viajando para o seu país para visitar a sua família, o que poderia gerar uma possível reconciliação.

"Tenho outras viagens planejadas para o Reino Unido, então vou ver minha família o máximo que puder", expressou.

Apesar disso, suas palavras contrastam com o que aconteceu em sua viagem, pois a mídia internacional afirma que o futuro Rei da Inglaterra preferiu não se encontrar com seu irmão mais novo.