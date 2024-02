Paraíso Tropical: Taís fica cheia da grana após fingir ser outra pessoa

Taís (Alessandra Negrini) não perde tempo e fica cheia da grana após dar um novo golpe e fingir ser uma outra pessoa em Paraíso Tropical. Em cenas previstas para irem ao ar nos próximos dias, a vilã da novela da Globo consegue sair vitoriosa mais uma vez.

Numa cena chocante, a vilã da novela escrita por Gilberto Braga na Globo faz um atentado contra a própria irmã, jogando Paula (Alessandra Negrini) no mar.

Neste golpe, a pilantra não está sozinha, já que conta com a ajuda de Ivan (Bruno Gagliasso) para dopar Paula e a jogar no mar, a fazendo sumir completamente do mapa e assumindo sua identidade.

Taís e Olavo colocam Paula, a protagonista de Paraíso Tropical, em clínica de segurança máxima (Reprodução/Globo)

Tudo acontece depois que Paula se casa com Daniel (Fábio Assunção), que fica um tempo casado com a cunhada má. Voltando ao golpe de Taís, antes dela jogar sua irmã gêmea ao mar, Ivan consegue levar a protagonista de Paraíso Tropical para um galpão próximo à casa de campo onde ocorreu a cerimônia de casamento.

A farsa será vista em diversos capítulos de Paraíso Tropical, até que a protagonista da novela apareça. Querendo manter tudo como manda o figurino, Taís consegue imitar o jeito da irmã e, desta maneira, fazer com que o personagem de Fábio Assunção siga com o casamento.

Mas, Olavo (Wagner Moura) também entra na jogada para conseguir ficar com parte do dinheiro do mocinho da novela. Ele encontra Paula e interna a protagonista de Paraíso Tropical num hospital psiquiátrico desconhecido.

Paraíso Tropical Paraíso Tropical: Golpe de Taís para separar Daniel e Paula foi descoberto (Renato Rocha Miranda/Globo)

Mais para frente, Paula recupera a memória e agora pretende desmascarar a irmã gêmea, mas não sabe como deixar a clínica.

Escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares, a novela Paraíso Tropical foi exibida originalmente em 2007, no horário nobre da TV Globo. Substituindo Páginas da Vida, sua versão original contou com 179 capítulos.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.

