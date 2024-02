Novo filme de Will Smith será ambientado na guerra do Iraque: descubra do que trata a história

Will Smith Will Smith / Instagram

O aclamado ator Will Smith protagonizará um novo filme que se passará durante a guerra do Iraque. ‘Sugar Bandits’ é um emocionante thriller de ação que promete manter os espectadores à beira de seus assentos.

Baseado no livro ‘Devils in Exile’ de Chuck Hogan, o filme segue a história de um veterano da Guerra do Iraque que se une a um grupo de camaradas de armas para combater o tráfico de drogas em Boston.

Este é um projeto que tem estado em desenvolvimento desde 2013, quando a Universal Pictures começou a trabalhar em sua produção. O roteiro, escrito por Hogan, conhecido por seu trabalho em filmes como "The Town" e "The Strain", promete uma trama cheia de intriga e ação.

Com a confirmação de Smith como protagonista, as expectativas estão cada vez mais altas para este filme ambientado na guerra do Iraque.

Produção

O projeto tem gerado grande interesse na indústria cinematográfica, e os direitos de distribuição mundial do filme são representados pela AGC International e CAA Media Finance.

Will e Jon Mone irão produzir o filme através da Westbrook Studios, enquanto Ryan Shimazaki supervisionará o projeto.

Stuart Ford será o produtor pela AGC Studios, a empresa responsável por financiar completamente o filme. Richard Abate, conhecido por seu trabalho em filmes como ‘13 Horas’ e ‘From Scratch’, também estará envolvido na produção através da 3 Arts Entertainment.

Até o momento, não foi lançado um trailer oficial de ‘Sugar Bandits’.

No entanto, espera-se que nos próximos meses seja revelado um emocionante avanço que dê aos espectadores uma visão da ação intensa e da história intrigante que o filme oferece.

Durante o European Film Market, que será realizado de 15 a 21 de fevereiro, ‘Sugar Bandits’ será apresentado a potenciais compradores. Espera-se que o filme atraia a atenção da indústria cinematográfica e do público em geral.