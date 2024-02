“Não sou seu inimigo”: Kanye West envia mensagem aos fãs de Taylor Swift

Kanye West revive a controvérsia que teve com Taylor Swift há alguns anos e aproveita para enviar uma mensagem aos fãs da cantora, garantindo que “não é seu inimigo”, embora deixe claro que as coisas nunca estarão bem entre eles.

A mensagem de Kanye West

West compartilhou a captura de tela de uma seguidora de Taylor que incentivava a comunidade X a se unir para comprar e baixar o novo single de Beyoncé, TEXAS HOLD’ EM. O objetivo era evitar que Kanye West alcançasse o número 1 na lista da Billboard com o lançamento de sua mais recente produção musical, Vultures.

"Lembrem-se que eu estava ao lado de Taylor quando Scooter (Braun) comprou suas masters pelas suas costas. Ela e Beyoncé são grandes inspirações para todos os músicos, sempre falamos sobre como ambas esgotam turnês e filmes", escreveu West.

"Além disso, estou certo de que fui muito mais útil para a carreira de Taylor Swift do que prejudicial. Para todos os fãs de Taylor Swift, não sou seu inimigo, nem seu amigo", acrescentou.

Publicação de Kanye West Instagram

A história da sua inimizade

Vamos recordar que tudo começou na gala dos MTV Video Music Awards de 2009, quando Swift subiu ao palco para receber o reconhecimento na categoria de Melhor Vídeo do Ano pelo seu trabalho em You Belong With Me.

Antes que eu pudesse dizer uma palavra, Kanye invadiu com um microfone em mãos afirmando que Beyoncé merecia o prêmio pelo seu vídeo de "Single Ladies (Put a Ring on It)".

A controvérsia aumentou quando o rapper lançou Famous, em 2016, onde expressou textualmente: "Sinto que Taylor e eu ainda poderíamos ter relações sexuais. Por quê? Eu tornei aquela vadia famosa".

Kim Kardashian, que era esposa de West na época, publicou um vídeo editado onde parecia que Swift aprovava as letras do rapper, apesar de isso nunca ter acontecido na realidade.

O que aconteceu fez com que Taylor desaparecesse dos holofotes por um ano e se concentrasse em si mesma, para depois voltar com mais música.