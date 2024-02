Mulheres de Areia: mal-estar na gravidez leva Malu ao hospital; ela briga com Alaor

Mulheres de Areia: grávida, Malu para no hospital depois de brigar com Alaor (Reprodução/Globo)

Nos próximos capítulos de Mulheres de Areia, um mal-estar durante a gravidez leva Malu ao hospital. Mas, não estamos falando de enjoos ou algo parecido, acontece que a personagem vivida por Vivianne Pasmanter terá uma briga daquelas.

Em cenas da novela da Globo, a irmã de Marcos (Guilherme Fontes) acaba se desentendendo com Luzia (Cibele Larrama), que passa de todos os limites e faz ela desmaiar. Na trama escrita por Ivani Ribeiro, a loira cai em um golpe cruel e passa por dificuldades durante a gestação.

No capítulo de Mulheres de Areia, Malu se depara com uma cobra e leva um grande susto. Sem pensar, ela acaba deixando o bezerro Frederico escapar, deixando Alaor (Humberto Martins) muito preocupado.

Mulheres de Areia: Malu e Alaor vivem complicações durante o casamento (Reprodução/Globo)

Vale destacar que o marido não sabe que Malu deixou o animal escapar depois de se deparar com uma cobra e questiona se algo mais cruel aconteceu com o bezerro. No final, os dois discutem e a filha de Virgílio (Raul Cortez) acaba saindo à procura do bicho.

No entanto, a personagem de Vivianne Pasmanter em Mulheres de Areia está com uma arma na mão e é flagrada por Luzia, que aproveita para tirar vantagens deste momento. Na cena, a vilã segue Malu com uma cobra venenosa e posteriormente solta perto dela.

O susto é tão grande que a filha de Clarita (Susana Vieira) acaba desmaiando. Quem encontra a grávida de primeira viagem é Celina (Suely Franco), que a leva para o hospital mais próximo.

Mulheres de Areia: Virgílio cria golpe financeiro nos próximos capítulos da novela (Divulgação/Globo)

Recuperada, Malu conta para Alaor o que realmente aconteceu e uma trégua acontece nos próximos capítulos da novela da Globo.

Reprisada pela pela terceira vez na TV Globo, Mulheres de Areia estreou no Vale a Pena Ver de Novo no dia 26 de junho de 2023, substituindo Chocolate com Pimenta, e deve acabar no começo de abril de 2024. Até o momento, não foi divulgado qual novela deve substituir a clássica briga entre as gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas pela atriz Glória Pires.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da TV Globo.

