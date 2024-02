Mbappé comunica ao PSG que sairá do clube no final da temporada

Kylian Mbappé The Associated Press / Michel Euler (Michel Euler/AP)

Kylian Mbappé comunicou ao Paris Saint-Germain a sua intenção de deixar o clube no final da temporada.

O astro francês informou na quinta-feira ao presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, que não continuará no clube quando seu contrato terminar, no final desta temporada, confirmaram na quinta-feira duas pessoas com conhecimento da situação à The Associated Press.

Ambas fontes pediram para não serem identificadas, pois não estão autorizadas a se pronunciarem publicamente.

Mbappé, considerado um dos melhores jogadores do mundo, não indicou qual será seu próximo clube, afirmou uma pessoa.

O PSG se recusou a se manifestar, mas uma segunda pessoa a par da decisão de Mbappé indicou que os termos de sua saída ainda estão sendo negociados com o clube e que o comunicado oficial não será divulgado até que tudo isso seja finalizado.

Times de olho no astro

Na mira do Real Madrid há muito tempo, o atacante se tornará um agente livre ao término da temporada, depois de ter cumprido sete anos com o PSG.

Mbappé informou ao clube no ano passado que não iria ativar a cláusula que lhe permitia prorrogar o contrato que assinou em 2022.

Quando assinou esse último acordo, o PSG o mostrou no Parque dos Príncipes com uma camiseta estampada com o ano 2025 - apesar de o contrato atual se estender até 2024, mais a opção de um ano adicional.

Embora o Madrid pareça ser o destino mais seguro para Mbappé, sua saída do PSG deve acender uma disputa com outros clubes ávidos por contratar o astro de 25 anos que se consagrou campeão mundial na Rússia em 2018.

Mbappé chegou ao PSG em 2017 vindo do Mônaco em uma negociação de 190 milhões de dólares. Ele chegou ao mesmo tempo que Neymar, cuja transferência custaria ao PSG um valor recorde de 222 milhões de dólares pagos ao Barcelona.

Em 2021, o PSG rejeitou uma oferta de 190 milhões do Real Madrid pelo atacante, que optou por assinar seu contrato atual.

Saídas do PSG e futuro do clube

Mbappé junta-se à lista de astros que abandonam o clube parisiense recentemente, seguindo os passos de Lionel Messi e Neymar no ano passado. O brilhante trio de atacantes coincidiu por dois anos, mas nem sequer conseguiram chegar às quartas de final da Champions League. O PSG naufragou nas oitavas de final em ambos os anos, primeiro contra o Madrid e depois contra o Bayern de Munique.

Durante sua passagem pelo PSG, Mbappé conquistou cinco títulos da liga francesa. Porém, ainda não conseguiu se consagrar na Champions League.

Quando o PSG chegou à final europeia na temporada de 2020, abreviada pela pandemia, perdeu por 1 a 0 para o Bayern, com Mbappé e Neymar passando despercebidos.

Mbappé ainda pode sair em grande estilo se ele se consagrar no torneio de clubes mais emblemático da Europa nesta temporada. Ele marcou um gol na vitória do PSG por 2-0 contra a Real Sociedad, abrindo a série de oitavas de final. Ele ampliou seu recorde de gols pelo clube para 243 em apenas 290 jogos, incluindo 38 na lig.

Também soma 93 assistências com o PSG, terceiro na tabela histórica do clube.

A decisão de Mbappé completa uma novela que deixou em segundo plano seu último ano no clube.

O PSG mudou de estratégia nos últimos 12 meses após as saídas de Messi e Neymar.

Depois de anos atormentado por problemas de violência e maus resultados, o PSG se transformou quando a Qatar Sports Investments o adquiriu em junho de 2011. O PSG tem dominado na França após atrair vários dos melhores jogadores de futebol do mundo, como Zlatan Ibrahimovic, Mbappé, Neymar e Messi. No entanto, afastou-se desse modelo com contratações de jogadores como Randal Kolo Muani e Bradley Barcola no ano passado.

Mbappé sempre foi visto no Real Madrid como o sucessor ideal de Karim Benzema, que saiu do clube espanhol para assinar com o clube saudita Al Ittihad no ano passado.

Resta saber se o PSG conseguirá encontrar um sucessor para Mbappé.