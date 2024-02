JLo estreia hoje seu projeto visual ‘This is Me...Now’: sabia tudo!

JLo estreia hoje seu projeto visual 'This is Me...Now' Jennifer López usa sempre os melhores loooks (Instagram: @jlo)

A superestrela Jennifer Lopez nos traz hoje um novo projeto que promete ser uma experiência única: ‘This is Me...Now’. Este projeto visual, que estreia hoje exclusivamente no Prime Video, se apresenta como uma ode ao amor, à resiliência e à busca pela felicidade.

Este projeto é uma continuação da história que JLo começou a contar há mais de duas décadas com seu álbum ‘This is Me...Then’. Nesta nova entrega, a artista nos convida a uma viagem introspectiva através de seu coração, explorando as alegrias e desamores que marcaram sua vida.

Sinopse

De acordo com a sinopse oficial no Amazon Prime: ‘This Is Me...Now: Uma história de amor’ não se parece com nada que você já tenha visto antes de Jennifer Lopez. Junto com o diretor Dave Myers, Jennifer criou uma odisseia cinematográfica narrativa, impregnada de histórias mitológicas e cura pessoal.

"Esta produção original da Amazon, que estreia ao mesmo tempo que seu primeiro álbum de estúdio em uma década, mostra sua jornada ao amor através de seus próprios olhos. Com figurinos fantásticos, coreografias impressionantes e participações especiais, essa visão panorâmica é uma retrospectiva introspectiva do coração resistente de Jennifer".

Elenco

Jennifer Lopez como ela mesma

Ben Affleck (participação especial)

Post Malone (participação especial)

Trevor Noah (participação especial)

Keke Palmer (participação especial)

Derek Hough (participação especial)

Kim Petras (participação especial)

Sofía Vergara (participação especial)

Jane Fonda (participação especial)

Jay Shetty (participação especial)

Fat Joe (participação especial)

Sadhguru (participação especial)

Diretor, roteirista e produtor

A direção ficou a cargo de Dave Meyers, reconhecido por seu trabalho em videoclipes de JLo como ‘I’m Real’ e ‘All I Have’, enquanto a escritora e produtora foi a própria JLO.

Estreia

Será lançado no dia 16 de fevereiro de 2024 na plataforma Prime Video.

“Este sou eu... Agora” está se perfilando como um dos lançamentos mais esperados do ano e uma obrigação para os fãs de JLo e para todos aqueles que buscam uma experiência artística que vá além do convencional.