Jennifer López e Bad Bunny serão co-anfitriões do Met Gala 2024

Além de Wintour, que tem liderado o evento beneficente desde a década de 90, junto com Jonathan Anderson, diretor criativo da marca Loewe, e Shou Zi Chew, diretor executivo da plataforma TikTok, como anfitriões honorários.

Qual será o tema deste ano?

A editora da Vogue anunciou que o tema do código de vestimenta nesta edição será chamado de ‘O Jardim do Tempo’, inspirado na obra do escritor inglês J.G. Ballard, que explora a fugacidade da beleza. Como resultado, espera-se que a maioria das roupas apresente uma abundância de elementos como estampas florais, referências a jardins, detalhes de cristal, melancolia, entre outros.

Quando será o Gala do Met 2024?

O evento será realizado em 6 de maio próximo, e espera-se que as celebridades mais importantes do momento compareçam à gala, pois todos os anos se reúnem em Nova York para mostrar o melhor de seus looks, gerando noticia ao redor do mundo.