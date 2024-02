Esta série turca de ação e mistério na Netflix tem todos viciados e prova que nem tudo é drama

Ninguém consegue resistir a uma boa série ou novela turca, afinal, cada vez há mais opções para desfrutar em plataformas de streaming como Netflix. A língua não tem sido um impedimento para que o público ao redor do mundo desfrute de suas histórias. Na verdade, muitas delas contam com dublagem e legendas, o que as levou a entrar no Top 10 da plataforma a nível mundial.

Além disso, muitas delas são relativamente curtas, ideais para aqueles que não têm muito tempo para se sentar em frente à tela. Isso, é claro, não tira a alta qualidade e o grande apelo visual delas. E é que as histórias que apresentam são inovadoras e saem das produções às quais estamos acostumados deste lado do mundo.

Isso sim, os turcos têm sido famosos por suas produções cheias de drama que te fazem chorar do começo ao fim e que geralmente têm cenas trágicas em que os personagens sofrem. Felizmente, a oferta está se expandindo cada vez mais e agora podemos encontrar histórias cheias de mistério, ação, suspense e até terror. Se você está procurando uma série turca que não seja de drama, esta recomendação é para você.

A série turca do momento que vai te prender com sua história cheia de suspense

Kübra Uma série turca cheia de mistério (Netflix)

‘Kübra’ tornou-se a série turca mais esperada e finalmente estreou há algumas semanas, ocupando os primeiros lugares de popularidade. É dirigida por Durul Taylan e Yagmur Taylan, as mentes criativas por trás da série incluem Rana Mamatlioglu, Bekir Baran Sitki e Murat Uyurkulak, então é uma garantia.

Este drama psicológico da Netflix conta com um talentoso elenco turco e segue Gökhan Şahinoğlu (Çağatay Ulusoy), que começa a receber mensagens misteriosas de alguém chamado Kübra que parecem prever o futuro.

Enquanto Gökhan navega por essa situação incomum, ele descobre aliados e inimigos inesperados que entram em sua vida. A série se desenvolve em oito episódios e promete aos espectadores uma jornada imersiva através de sua narrativa, e cada episódio oferece uma história cativante.

Quem é quem nesta série turca?

Çağatay Ulusoy - Gökhan Şahinoğlu

Çağatay Ulusoy interpreta brilhantemente o papel de Gökhan Şahinoğlu. Como ex-soldado, Gökhan carrega o peso de suas experiências passadas, lidando com um trauma e uma crise existencial. Apesar de ser religioso, Gökhan sente que ainda não descobriu seu propósito. Çağatay Ulusoy é um ator e modelo turco conhecido por seu papel de Hakan Demir em The Protector, Insider, Ebb, Tide e The Tailor e Ulusoy.

Kübra Uma série turca cheia de mistério (Netflix)

Cihan Talay - Salih

Em Kübra, Cihan Talay assume o papel de Salih, amigo e companheiro de futebol de Gökhan. Salih compartilha uma história emocionante com a equipe, contando como salvou uma criança de um carro em chamas. Talay também é reconhecido por sua notável interpretação de Cihan em Çok Güzel Hareketler 2.

Aslihan Malbora - Merve

Aslihan Malbora assume o papel de Merve, a namorada de Gökhan. Preocupada com a participação de Gökhan em situações de risco, Merve expressa suas angústias e confronta-o pela falta de tempo e atenção em seu relacionamento. No primeiro episódio, Merve inicialmente duvida da capacidade de Kübra de prever o futuro, suspeitando que ela possa ser outra pessoa enganando-os.

Malbora, uma estrela em ascensão, tem recebido reconhecimento por suas atuações em The Bad Penny, Oluversin Gari e Seven Ne Yapmaz.