Eliana e outros apresentadores ganham versões infantis com trajes de realeza

Em um projeto artístico único e cativante, Hidreley Diao transformou apresentadores brasileiros bem conhecidos, como Luciano Huck, Eliana, Celso Portiolli, Maju Coutinho e Patrícia Abravanel, em membros da realeza através de sua arte digital excepcional. Essas representações imaginativas provocaram uma onda de nostalgia e reflexão entre os homenageados, especialmente Eliana, que aproveitou a oportunidade para compartilhar lembranças de sua infância humilde.

Memórias reimaginadas e raízes humildes

Eliana como 'criança da realeza' em arte de Hidreley Diao — Foto: Reprodução/Instagram

Eliana, ao ver sua versão ‘realeza’, relembrou com carinho os dias em que tomava banho de tanque, destacando a simplicidade de sua criação em contraste com a grandiosidade imaginada na arte. Esse momento de introspecção revelou a gratidão da apresentadora por suas origens modestas, apesar de sua ascensão ao estrelato. O contraste entre as ilustrações e suas verdadeiras histórias de vida ressaltou a beleza da humildade e a importância de se lembrar de onde viemos.

Maju Coutinho como 'criança da realeza' em arte de Hidreley Diao — Foto: Reprodução/Instagram

Celso Portiolli como 'criança da realeza' em arte de Hidreley Diao — Foto: Reprodução/Instagram

Luciano Huck como 'criança da realeza' em arte de Hidreley Diao — Foto: Reprodução/Instagram

Tadeu Schmidt como 'criança da realeza' em arte de Hidreley Diao — Foto: Reprodução/Instagram

Fonte: Revista Quem

