Depois de sete anos, Shakira faz sucesso com seu novo álbum

Em um emocionante anúncio através de suas redes sociais, a renomada cantora colombiana, Shakira, compartilhou detalhes emocionantes sobre seu próximo álbum intitulado ‘Las Mujeres ya no Lloran’ (Mulheres não choram mais), programado para ser lançado no próximo dia 22 de março.

A artista internacional não só revelou a data de lançamento, mas também divulgou a capa espetacular do álbum, que promete ser uma experiência visual e musical única para seus fãs em todo o mundo. Além disso, Shakira compartilhou várias fotografias adicionais que oferecem uma visão mais profunda do processo criativo por trás dessa obra musical.

Este anúncio gerou grande expectativa entre os fãs de Shakira, que estão ansiosos pela chegada de 'As Mulheres já não Choram' para descobrir a evolução artística e pessoal da icônica cantora, título que faz referência a uma das estrofes de 'Music Sessions, Vol. 53' com Bzrp.

Numa mensagem emocionante compartilhada através de sua conta no Instagram, Shakira expressou sua gratidão aos seus seguidores e destacou a colaboração na criação do álbum, o primeiro lançado após sete anos; 'El Dorado' foi seu último disco lançado em 2017.

"O meu novo álbum que chega no dia 22 de março, não o criei sozinha, mas sim com todos vocês e com a minha matilha de lobas que estiveram lá me acompanhando a cada passo", compartilhou Shakira em sua conta oficial do Instagram.

A cantora também compartilhou a natureza transformadora da produção do álbum, descrevendo-a como um processo alquímico, garantindo que "a produção desta obra foi um processo alquímico. Ao escrever cada música, reconstruí-me. Ao cantá-las, minhas lágrimas se transformaram em diamantes e minha vulnerabilidade em resiliência".

Com o lançamento previsto para o dia 22 de março, o álbum promete ser um marco significativo na carreira de Shakira, consolidando sua posição como uma das artistas mais influentes e apreciadas na cena musical internacional.