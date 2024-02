Craque bissexual da Suíça com mais seguidores no mundo namora o volante brasileiro Douglas Luiz; saiba quem é (Reprodução/Instagram)

No dia de São Valentim, que celebra os pombinhos no dia 14 de fevereiro, Douglas Luiz fez uma declaração à sua parceira, a jogadora suíça Alisha Lehman, em suas redes sociais. A estrela do futebol recebeu um colar e um buquê de flores do volante brasileiro, o ex-Vasco, e o momento foi registrado nas redes sociais.

A dupla, que tinha terminado o relacionamento há um tempo, reatou e permanece firme, sendo possível perceber por meio das redes sociais. A atacante que protagonizou a Copa do Mundo feminina em 2023 é um grande sucesso nas redes sociais.

Além de atleta, a fama da atacante ficou ainda mais evidente com o tempo. Alisha conta com cerca de 16,4 milhões de seguidores no Instagram até o momento e 10,3 milhões no Tik Tok.

Fama nas redes e bissexualidade

Para quem acompanha o mundo do futebol, sabe que, de longe, Alisha Lehman é o maior fenômeno dentro de seu meio na Suíça. A jogadora está presente no Aston Villa desde 2021, contabilizando mais seguidores do que até mesmo outros craques suíços.

Dentre suas produções na web, a famosa compartilha vídeos de seus treinos, cuidados com a saúde e exercícios físicos, vídeos cantando com amigos e colegas, ensaios fotográficos e outros modelos de estilo de vida.

Pouco mais de um mês, a atleta ganhou mais de 1 milhão de seguidores tanto em seu TikTok, quanto em seu Instagram. Suas redes sociais vem crescendo ainda mais com o passar do tempo.

Quanto à sua sexualidade, Alisha já teve um relacionamento com uma atleta da seleção, Ramona Bachmann, entre 2018 e 2021. Na época, a dupla atuava pelo West Ham e pelo Chelsea, além de jogarem juntas pela seleção da Suíça. Atualmente, a jogadora segue com o craque brasileiro Douglas Luiz.