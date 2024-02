BBB sem calcinha: sister sai correndo pelada para atender o Big Fone na Argentina

Vale tudo para botar o grande prêmio do Big Brother no bolso e essa máxima não vale somente para a edição brasileira do programa. Na guerra pelo grande prêmio, uma participante do ‘Grand Hermano’, na Argentina, saiu correndo do banheiro, praticamente pelada, para atender ao big fone.

Furia Scagione, de 32 anos, estava no banheiro quando o famigerado telefone tocou. Sem se importar que estava sem calcinha, saiu correndo pela sala da casa, tapando as partes íntimas com a mão, para chegar na frente dos demais competidores e atender o big fone.

Para piorar a situação, o big fone ordenou que todos participassem imediatamente de uma dinâmica e Furia teve quer participar seminua, não dava tempo de colocar a roupa.

A competidora é uma das mais polêmicas do programa por sua aparência e personalidade forte. Além de ter a cabeça raspada e o corpo cheio de tatuagens, ela é atleta de crossfit.

“Eu sou muito engraçada, não sou vilã. Você tem duas opções: ter sucesso ou ser espectador, mas eu não vim ficar observando ninguém. O fracasso não está no meu sangue. Se eu tiver que explodir, eu explodo” , disse no início do programa.

A dinâmica da qual ela teve que participar consistia em interagir com os parentes a distância, sem contato físico, e o fato dela estar praticamente pelada acabou arrancando risadas dos demais participantes.

O Grand Hermano teve início em 11 de dezembro com 22 jogadores.