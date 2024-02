BBB 24: Prova de equilíbrio define novo Líder no reality show; descubra quem venceu

O ‘BBB 24′ tem afunilado ainda mais sua disputa pelo prêmio milionário, em decorrência das eliminações semanais. Na Prova do Líder desta quinta-feira (15), a dinâmica foi realizada em dupla. Após ter avançado para a final da prova ao lado de Michel, Raquele acabou levando a melhor. Além da oportunidade de encaminhar um dos participantes à berlinda, a vencedora da noite também garantiu mais uma semana de sua estadia no reality show.

Em uma disputa decisiva, os participantes da atividade ficaram com os nervos à flor da pele. A diminuição de confinados tem mexido cada vez mais com os que restaram no jogo.

Como resultado da disputa, Raquele acabou levando o título de Líder da semana por seu desempenho. A cada semana o jogo tem ficado cada vez mais decisivo, colocando os brothers em posições decisivas dentro da casa.

E aí, quem você acha que deverá ser o próximo emparedado e eliminado do programa?

Eliminação da semana

Após uma longa semana de altos e baixos no Big Brother Brasil, Marcus Vinicius deu azar e acabou sendo o sétimo eliminado do reality, recebendo 84,86% dos votos para sua saída da casa mais vigiada do Brasil. O participante pipoca contou com a maior quantidade de votos, resultando em sua eliminação.

Com a diminuição de participantes no Big Brother, a disputa do prêmio milionário tem se estreitado cada vez mais. Desta vez, com um paredão triplo, os brothers tiveram a chance de lutar pela permanência dentro do BBB.

Haja vista o paredão ter sido formado com dois favoritos da casa pelo público, Marcus Vinicius não deu sorte e acabou deixando o reality.

Mas e aí, será que o resultado da eliminação te surpreendeu? Confira as porcentagem para permanência no programa:

Davi: 12,07%

Isabelle: 3,07

Marcus Vinicius: 84,86%