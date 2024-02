BBB 24: Davi diz que gastou todo o salário com namorada no primeiro encontro Imagem: reprodução Instagram (@daviooficialll)

Durante conversa com Matteus, Beatriz e Alane, Davi comenta como foi o início do relacionamento com a namorada Mani Reggo, de 41 anos.

O participante do BBB 24 relembra um fato engraçado que aconteceu no primeiro encontro. “Gastei o meu salário todo saindo com ela no dia que a gente se conheceu”, revela o motorista de aplicativo, que faz todos caírem no riso.

“Eu estava no Exército e era recruta. Recruta do Exército recebe só mil reais. Aí eu recebi o meu salário, e ela tem uma lanchonetezinha em frente ao Quartel onde eu servia. [...] Eu peguei o dia que eu tinha marcado de sair com ela. Eu tinha pago todas as minhas contas e tinha sobrado 465 reais na minha carteira. Aí eu falei: ‘bora sair, estou com dinheiro hoje’. [...] Eu fui lá, peguei ela na casa dela. Chegou na hora de por gasolina, ela falou: ‘deixa que eu boto’, e eu ‘que nada, eu boto, eu tenho dinheiro’. Aí eu botei 100 reais todo empolgado, e só ficou 365. A gente foi para o bar, eu paguei a entrada, 40 reais, que foi 20 de cada. Aí ficou 325″, explica o participante.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: Wanessa na mira da líder Raquele; famosa pode ir direto pro paredão

“Dono da banca”

Davi segue o papo, e diz que estava querendo se exibir para a mulher. “Eu estava querendo mostrar para ela que eu era o dono da banca, mas duro”.

Após o encontro, Davi e a namorada foram para a casa dele, o que o fez se preocupar com o café da manhã.

“Quando chegou de manhã, ela falou: ‘bora para a padaria?’”. Ele explicou que precisou pegar o pó de café com a irmã, que é sua vizinha, preparou a bebida e chamou a atual namorada para abrir o jogo: “Deixa eu te falar uma coisa. Só tem o café preto, está certo? Porque o dinheiro que eu tinha na mão eu gastei tudo com você, e era o resto do meu salário todo”.

“Ela nem tomou o café preto. Ela falou assim: ‘entra no carro que eu vou pagar a padaria. E fica tranquilo que o que você precisar aí você me fala, e quando você receber a gente resolve’. Aí começou a nossa parceria”, relembra o brother. “Aí virou amor”, conclui Matteus.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Após apelo nas redes sociais, MC Daniel recupera carro de R$ 700 mil que tinha sido roubado no RJ

⋅ Remake de Renascer: O retorno de José Augusto promete agitar a trama

⋅ Shakira anuncia um novo álbum, mas dizem que ‘copiou’ um detalhe de Taylor Swift