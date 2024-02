BBB 24: Davi declara guerra dentro da casa e chama famoso pro paredão

Davi declarou guerra dentro do BBB 24. Após escapar de alguns paredões, o baiano decidiu desabafar sobre MC Bin Laden e disse que deixa o seu destino nas mãos do público, que votará no próximo paredão.

Em conversa com Matteus e Alane, o anônimo disse para todo mundo ouvir que gostaria de enfrentar o funkeiro na eliminação do Big Brother Brasil: “Vai ser eu e ele no paredão”, disparou Davi, que ainda pegou o boneco de Bin Laden e colocou ao lado do dele.

“Ele não me engana na conversa bruta dele. Eu já sei a pessoa que ele é e acabou. A personalidade dele é essa. Agora, depois que ele viu que eu voltei de três paredões, ele quer se aproximar de mim?”, começou Davi.

BBB 24: Bin Laden está na mira de Davi para o próximo paredão (Reprodução/Globo)

Em seguida, o participante disse que não vai dar mole para o camarote do BBB 24: “Eu não vou dar corda, tá ligado. Eu não vou dar corda. O que eu já tive de visão dele eu já tive e acabou, entendeu. Já tá exposto”.

Um pouco irritado, Davi disse ainda que recebeu uma facada e que Bin Laden quer colocá-lo a qualquer custo ele para fora da casa mais vigiada do Brasil, mas antes disso o público terá que decidir quem fica num duelo entre os dois.

“Eu não vou deixar esse assunto morrer. Quem recebeu a facada foi eu. Ele quer colocar eu e a minha aliada no paredão. Eu posso enfrentar vários paredões, mas se eu tiver que puxar alguém eu vou puxar ele [MC Bin Laden] aqui. Eu vou chamar ele junto para jogar comigo no paredão”.

Por fim, Davi se levanta da cadeira e vai até o painel com todos os participantes que ainda vivem dentro da casa do BBB 24 e, ao pegar na figura de Bin Laden, dispara: “Não é por nada não, mas será eu e ele no paredão. Eu vou deixar na mão do Brasil resolver”.

