BBB 24: acordo entre Rodriguinho e Wanessa sobe no telhado; confira os detalhes

A primeira liderança de Raquele no BBB 24 nem começou direito e já fez Rodriguinho repensar os seus passos. Na madrugada desta sexta-feira (16), o pagodeiro repensou se ter Wanessa Camargo como aliada é uma boa jogada para chegar na final do reality show da Globo.

Em conversa com participantes próximos, o famoso voltou a falar sobre um acordo que fez com a cantora e com a modelo Yasmin Brunet e, aparentemente, isso seria uma preocupação para o andamento do jogo.

Na conversa com os aliados, o participante do camarote do BBB 24 disse que estaria disposto a deixar o acordo de lado, ou seja, ele quer desestabilizar os famosos dentro da casa. Segundo Rodriguinho, desde o começo do Big Brother Brasil, Wanessa nunca foi uma grande aliada.

BBB 24: nova líder, Raquele chama Rodriguinho pro VIP (Reprodução/Globo)

“Eu tenho um acordo com as duas, mas esse acordo vai por água abaixo agora. Tem que ir…eu nunca votava nelas e elas em mim, mas eu jogava sozinho e agora eu tenho um grupo aqui dentro. Entre qualquer um daqui e elas, é elas, não tem essa conversa”, declarou Rodriguinho.

Davi deixa de ser alvo?

A conversa continuou durante um tempo e para alguns fãs do BBB 24 a possibilidade do pagodeiro deixar Davi respirar em paz existe. Afinal, o anônimo começa a ser visto como um grande jogador dentro do reality show.

BBB 24: Rodriguinho deixa Davi de lado e pretende tirar camarotes do reality show (Reprodução/Globo)

Porém, Isabelle questionou se Rodriguinho e Wanessa não são próximos e o músico respondeu que não. Ao falar com Raquele, Fernanda, Michel e Giovanna, que estavam no quarto da líder, o famoso disse que nunca jogou com ela: “É só Wanessa e Yasmin, e elas transitavam em todos os lugares”, disse ele.

“E aí o Lucas fez essa junção na liderança dele montando um grupo novo, porque o Marcus era fechado com Leidy, mas Marcus saiu. Leidy também é muito fechada com Lucas. Então como Marcus sai, Leidy cola siameses no Lucas. E o Lucas já queria fechar com Wanessa e Yasmin, aí fechou o quarteto ali”, complementou a confeiteira, explicando de onde veio a aproximação com a artista.

