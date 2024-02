Assim era o visual de Beyoncé quando ela estava no Destiny’s Child

Quando se fala de ícones da música pop, Beyoncé é, sem dúvida, um dos nomes que encabeçam a lista. Desde seu começo no grupo Destiny’s Child até sua impressionante carreira solo, Beyoncé cativou milhões de fãs ao redor do mundo com seu talento, carisma e estilo único. Mas, como era o visual de Beyoncé durante seu tempo no Destiny’s Child?

Na década de 1990 e início dos anos 2000, Destiny's Child dominava as paradas de sucesso com sua música cativante e suas performances impressionantes. Beyoncé, juntamente com Kelly Rowland, Michelle Williams e, na formação original, LaTavia Roberson e LeToya Luckett, formaram esse grupo icônico que deixou uma marca indelével na indústria musical.

Os looks de Beyoncé quando ela estava no Destiny’s Child

O look de Beyoncé durante seus dias no Destiny's Child era uma combinação perfeita de estilo, glamour e atitude. Com seus cabelos cacheados ou lisos. Por trás da criação dos icônicos looks estava a mãe de Beyoncé, que assumiu o papel de designer de figurino oficial do grupo.

Os looks geralmente eram combinados (Agencias)

Com uma visão audaciosa e criativa, ela se inspirou na elegância clássica da Motown e em ícones da moda. Essas influências se fundiram para moldar a estética distintiva do Destiny's Child, que combinava audácia, glamour e poder feminino.

Suas apresentações foram explosivas (Agencias)

Os estilos do Destiny's Child refletiam a individualidade de cada membro do grupo, ao mesmo tempo em que mantinham uma coesão visual que os destacava no palco e em eventos da indústria musical. Desde trajes sob medida até conjuntos casuais-chiques. Embora o Destiny's Child não esteja mais ativo como grupo, seu legado na moda perdura até hoje.

Eles usaram cores muito brilhantes (Agencias)

Beyoncé, em particular, continua sendo uma força influente no mundo da moda, estabelecendo tendências e desafiando os limites com cada novo projeto. No entanto, sempre lembraremos os dias do Destiny’s Child como um momento mágico.