Após apelo nas redes sociais, MC Daniel recupera carro de R$ 700 mil que tinha sido roubado no RJ

O funkeiro MC Daniel recuperou sua Land Rover Defender, avaliada em R$ 700 mil, que tinha sido roubada na última quarta-feira (14), no Rio de Janeiro. O artista fez um apelo nas redes sociais e chegou a oferecer uma recompensa por notícias sobre o paradeiro do carro. Horas depois, ele afirmou que conseguiu recuperar o veículo, mas sem explicar como isso aconteceu.

“Existem coisas que não precisam entrar em detalhes, família, mas está tudo certo. Paulão [segurança que estava com o veículo no momento do roubo] está bem, eu estou bem, está tudo recuperado. E vamos Rio de Janeiro. Amo todo mundo do Rio de Janeiro”, disse MC Daniel, em postagem em seu Instagram.

O veículo foi roubado por homens armados na principal via de ligação entre a Zona Oeste e Zona Sul do Rio de Janeiro. Na ocasião, apenas os seguranças do artista estavam no carro. Eles não ficaram feridos.

MC Daniel postou uma foto do veículo nas redes sociais e pediu aos seus seguidores que enviassem imagens se alguém o avistasse. No entanto, horas depois, ele mostrou a Land Rover e disse que tudo foi resolvido. O artista revelou, ainda, que é a terceira vez que foi vítima de roubo e teve o bem devolvido.

“O carro está aí, tudo certo. Não tem coisa melhor do que entrar e sair de qualquer lugar do Brasil de cabeça erguida. Tenho respeito de político, de quem tem a vida no crime, de policial, dos moradores, trabalhadores, mães, crianças. Isso é impagável. Sinto que vocês têm respeito e admiração por mim como pessoa, pelo meu coração. Sabem que sou um moleque da paz”, afirmou o funkeiro.

