4 filmes para chorar na Netflix e que são ideais para maratonar neste fim de semana

Atualmente, existe uma grande variedade de conteúdo através das diferentes plataformas de streaming. Por isso, às vezes se torna complicado encontrar bons filmes. Nesse sentido, a Netflix possui uma lista de quatro longas-metragens que prometem fazer chorar aqueles que os assistirem.

Netflix: os quatro filmes que você deve assistir se quiser chorar de emoção

O Impossível: é um filme lançado em 2012, e sua sinopse oficial revela: "Em dezembro de 2004, a família muito unida composta por Maria, interpretada por Naomi Watts, Henry, Ewan McGregor e seus três filhos iniciam suas férias de inverno na Tailândia".

É um filme dirigido pelo renomado diretor espanhol J.A. Bayona, do gênero dramático e é baseado na história real da trágica experiência da médica espanhola María Belón e sua família no tsunami do Oceano Índico de 2004.

História de um casamento: é um filme original da Netflix que foi lançado em 2019 e conta a história de "um diretor de teatro e sua esposa, atriz, que lutam para superar um divórcio que os leva ao extremo tanto pessoalmente quanto criativamente". Seu elenco é composto por estrelas como Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Alan Alda e Ray Liotta.

Milagre na cela 7: é um filme de 2019 e está disponível na Netflix. Sua sinopse oficial revela que é "a história de amor entre um pai mentalmente doente, acusado de assassinato, e sua filha de seis anos. A vida de Memo dá uma reviravolta quando ele é condenado à morte pelo crime da filha do comandante em 1983 e é trancado no Sétimo Distrito. Lá, ele tem poucas chances de sobreviver. Os presos o tratam com ódio, mas depois de um tempo percebem que ele tem um coração de ouro e estão convencidos de que ele não é um assassino. Todos se mobilizam para salvar sua vida".

Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças: é um clássico do cinema de 2004. A história narra o seguinte: “Eles pareciam o casal ideal, o primeiro encontro deles foi mágico, mas com o passar do tempo ela desejou nunca tê-lo conhecido. Seu desejo se torna realidade graças a uma invenção polêmica e radical. No entanto, eles descobrirão que o destino não pode ser controlado”.