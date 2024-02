Shakira e Alejandro Sanz passam um dia no salão de beleza, uma nova colaboração está a caminho?

Shakira e Alejandro Sanz compartilharam um vídeo onde demonstram a grande amizade que conseguiram manter ao longo dos anos, mas muitos consideram que poderia ser uma publicidade para o seu novo projeto musical.

A cantora colombiana anunciou que em breve haverá novidades sobre ela e muitos fãs acreditam que se trata de um novo álbum, portanto, não seria absurdo pensar que ela voltará a colaborar com seu amigo.

Shakira e Alejandro Sanz gravaram duas músicas juntos, a primeira em 2005 com o mega sucesso ‘La Tortura’ e no ano seguinte com a música ‘Te lo agradezco, pero no’, desde então, eles não colaboraram novamente, apesar de seus fãs terem pedido muito.

Alejandro Sanz diz que Shakira o tem como um “bonequinho”

No vídeo em que aparecem Shakira e Alejandro Sanz, pode-se vê-los enquanto lavam o cabelo e a cantora diz que “assim dá prazer ir ao salão de cabeleireiro”.

Ao que o cantor espanhol comenta que sua amiga o havia incentivado a mudar de visual, porque para ela, ele era um bonequinho com quem ela podia brincar dessa forma, provocando risos.

O momento doce entre os dois fez com que seus fãs desejem ainda mais que eles voltem a colaborar, pois graças à sua amizade, Shakira e Alejandro Sanz têm uma química incrível ao cantar.

No entanto, é importante esclarecer que no vídeo não há sinais que indiquem que estão se preparando para uma possível nova colaboração musical, ao contrário, demonstra a grande amizade que têm mantido ao longo dos anos.