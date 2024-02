Shakira compartilhou o presente especial que recebeu no Dia dos Namorados

Shakira é uma das cantoras mais reconhecidas do mundo, ela tem sido uma das cantoras mais lembradas e reconhecidas pela música que acompanhou seus fãs durante todo o ano de 2023 e agora, com o lançamento de seu novo álbum, espera-se que a cantora continue impactando vidas com suas músicas. Shakira, após seu divórcio do ex-jogador de futebol Piqué, tem tornado mais públicas partes de sua vida, principalmente de seu relacionamento com seus filhos Sasha e Milán.

Para o Dia dos Namorados, Shakira mostrou os presentes que recebeu e que foram enviados pelos seus pequenos filhos. Ela usou suas histórias para compartilhar seus presentes, que são duas cartas feitas pelos seus filhos, nas quais mostram fotos juntos e algumas palavras especiais. Ela disse: “e tudo o que eles me dão é o melhor que recebo”.

As previsões que Shakira recebeu para 2024

Recentemente, Mhoni, uma reconhecida vidente que prevê o destino dos famosos, compartilhou suas visões sobre o que o ano de 2024 reserva para a cantora colombiana Shakira. Segundo a vidente, ela vê um casamento, filhos e um grande sucesso na carreira musical da artista.

Quanto à vida amorosa de Shakira, Mhoni afirma que a cantora se casará novamente, desta vez com um atleta. Também prevê um crescimento notável na vida profissional da barranquillera. Mhoni menciona: “Depois de passar por uma separação tão difícil, onde esse homem não escondeu seu relacionamento com sua amante, ele quebrou seu coração e alma, ela deu tudo por Piqué. Como uma digna representante latina e colombiana, vejo coisas muito boas para ela em 2024. Ela lançará um álbum inédito e receberá uma proposta de casamento de um importante atleta, muito alto, que ganhará muitos milhões e lhe dará um anel de noivado avaliado em cinco milhões de dólares”.

Além disso, a vidente compartilha a possibilidade de que Shakira se torne mãe novamente, desta vez de uma menina. Mhoni menciona: “Ela começará uma turnê em maio e tem o desejo de ser mãe de uma menina. Ela está considerando a barriga de aluguel. Shakira completará 47 anos de idade, mas ela parece muito jovem e bonita”.