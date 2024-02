Quarteto Fantástico: novo filme tem elenco revelado

Mistério revelado! Depois de muita espera os fãs do Quarteto Fantástico foram surpreendidos com o anúncio dos atores que darão vida aos personagens na nova adaptação da história para os cinemas.

Conforme publicado pelo portal Tangerina, além do anúncio do elenco principal do filme, os fãs também foram surpreendidos com uma alteração no calendário de lançamentos dos filmes e séries da Marvel.

Com a mudança, Quarteto Fantástico passa a ter estreia prevista para o dia 25 de julho de 2025, enquanto Thunderbolts deverá estrear no dia 2 de maio de 2025.

Para compor o elenco principal de Quarteto Fantástico foram confirmados os atores Pedro Pascal, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach e Vanessa Kirby. A direção será de Matt Shakman, que carrega no currículo a série WandaVision.

Elenco de peso

No novo filme do Quarteto Fantástico, Pedro Pascal interpretará Reed Richards, o Sr. Fantástico. Ebon Moss-Bachrach será o responsável por dar vida a Ben Grimm, o Coisa, enquanto Vanessa Kirby e Joseph Quinn interpretarão os irmãos Sue (Mulher invisível) e Johnny Storm (Tocha Humana).

Embora o nome de Pedro Pascal no papel de Sr. Fantástico já fosse esperado, os fãs ficaram animados com a confirmação de Joseph Quinn no elenco. O ator conquistou uma legião de fãs ao interpretar o personagem Eddie Munson em Stranger Things.

Até o momento não foram divulgadas informações detalhadas da história que será abordada no filme, mas é esperado que seja diferente das quatro adaptações anteriores que chegaram aos cinemas em 1994, 2005, 2007 e 2015.

A história do Quarteto Fantástico começa na estação espacial Von Doom, na qual estão Reed, Ben, Sue e Johnny, onde a tripulação acaba exposta a uma tempestade cósmica que concede poderes inimagináveis a cada um deles. Reed recebe a habilidade de esticar seu corpo, enquanto Ben se transforma em uma criatura feita de pedra e com força acima do normal. Sue, por sua vez, adquire a habilidade de manipular a luz e ficar invisível, além de conseguir criar poderosos campos de força. Por fim, Johnny passa a conseguir transformar seu corpo em fogo e também descobre ser capaz de voar.

